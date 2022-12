Dichiarazioni bollenti al GF Vip 7 di Oriana Marzoli. Sicuramente in queste settimane l’abbiamo conosciuta come una delle concorrenti più esuberanti dell’attuale edizione del reality show, ma ciò che ha detto nelle scorse ore ha superato forse ogni limite. Non ha mai avuto vergogna nel dire tutto quello che pensa o nell’avere alcuni atteggiamenti hot, che però sono stati criticati aspramente da molti telespettatori, che non hanno particolare gradito questo suo modo di fare ritenuto esagerato.

Ma ora al GF Vip 7 Oriana Marzoli ha detto qualcosa di ancora più bollente. Una confidenza molto intima, fatta durante una conversazione con Sarah Altobello. Alcuni giorni fa la venezuelana ha indossato un abito molto hot durante una partita di biliardo. Il suo lato B è stato visto in maniera evidente, alcuni hanno criticato duramente anche alcune battute ritenute poco carine di Luciano Punzo ed Edoardo Tavassi. Mentre Romita ha detto: “Può mettersi a favore di telecamera, di spalle a noi ovviamente”.

Leggi anche: “Si sentivano le urla”. GF Vip choc, Oriana Marzoli in lacrime dopo la notizia in confessionale





GF Vip 7, Oriana Marzoli hot: “Ho voglia di fare sesso”

Nella casa del GF Vip 7 Oriana Marzoli si è avvicinata recentemente ad Antonino Spinalbese, con il quale sarebbe anche andata oltre. Ma negli ultimi giorni ha avuto anche dei litigi con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e il popolo del web ha protestato anche contro la gieffina per essere stata aggressiva verbalmente con lui. Ma ora si è lasciata sfuggire invece una frase bollente, che è destinata a far discutere. E sicuramente se ne potrebbe parlare nella prossima puntata in diretta.

Oriana ha esclamato: “La verità, vuoi saperla? (rivolgendosi verso Sarah Altobello n.d.r.) Ho voglia di fare sesso, quello vero. Qui dentro è quello che ci manca un po’ a tutti”. E gli utenti hanno esclamato: “Lei è antipatica e opportunista”, “Disgustosa e vergognosa”, “Hai sbagliato programma, dovevi fare il provino con Rocco Siffredi”, “Fai ribrezzo”, “Ma è una cosa da pazzi, non lo scrivo perché non voglio essere invasiva ma…”. Quindi, c’è stata polemica per questa sua frase intima rimbombata nella casa.

Nelle ultime ore Oriana Marzoli è anche scoppiata a piangere. E il pubblico si è preoccupato: “Ma cosa è successo stamattina che Oriana e uscita dal confessionale piacendo ed Antonino era arrabbiato con gli autori. Avete il video”, “Qualcuno mi spiega perché il confessionale ha fatto stare male Oriana?”.