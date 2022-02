Anche fuori dalla casa del GF Vip 6 continuano a crearsi dinamiche e a metterci lo zampino è spesso Clarissa Selassiè, ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini e sorellina delle principesse etiopi Lulù e Jessica. A tenere banco in questi giorni è il rapporto tra Berù e Jessica, i due continuano a stuzzicarsi e il web spera di poter vedere un’altra coppia all’interno della casa.

Jessica non ha mai nascosto di voler trovare una persona con cui condividere la vita e dopo aver preso un due di picche da Alessandro Basciano ha puntato gli occhi su Barù Gaetani. Ovviamente la più piccola delle Selassiè non poteva non commentare quello che succede tra la sorella maggiore e il nipote di Costantino della Gherardesca, cosiddetti Jerù, come sono stati ribattezzati dal web.

GF Vip, Clarissa Selassiè contro Soleil e Alex: “Meglio che scop***”

“Che sia chiaro, se Jessica vuole avere questa frequentazione con Barù benvenga. Si vuole divertire, vuole dargli un bacio… penso che lei abbia capito che non c’è alcun interesse di amore da nessuna delle due parti. È una ragazza di 27 anni e sono cinque mesi che sta lì dentro e lui da due mesi… non saranno pure arrappati questi? Non si possono un po’ strusciare?”, ha detto Clarissa Selassiè in una Instagram story.





“Non hanno fatto male a nessuno… penso sia più grave quello che hanno fatto altre persone come scop*** sotto le coperte e limonarsi gente sposata, penso che quello sia più grave, no? – ha proseguito la principessa non facendo nomi ma riferendosi palesemente da Soleil Sorge e Alex Belli – Se Jessica vuole divertirsi va bene, lasciamoglielo fare. Non dobbiamo fare nessuna coppia. Barù vuole Delia, non vuole Delia? Sti ca*** se la vuole!”.

raga apparte tutto mi cringia trpppo Clarissa quando fa finta di avere l’accento inglese. #jeru pic.twitter.com/HmvSkBLtro February 8, 2022

E ancora: “Quello che fa brutta figura è lui che va dietro una donna sposata… la brutta figura la fai lei che si limona uno mentre è sposata. Jessica è pulita, non c’entra niente. Jessica si merita di più? Sì! Jessica si merita un uomo ma non a livello estetico ma una persona che la ami. Si conoscono da due mesi… non tutti sono Lulù e Manuel”.