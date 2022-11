C’è un cellulare nella Casa? Un episodio ha fatto subito drizzare le orecchie al pubblico ma va fatto un passo indietro. Com’è ormai noto il Covid è entrato pure al GF Vip 7 e naturalmente la puntata di lunedì 14 novembre 2022 è stata dedicata in larga parte a questa spiacevole novità.

Alfonso Signorini si è collegato in diretta con un virologo e anche con i 4 vipponi risultati positivi al Covid. Ovvero Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Stanno tutti bene, ha assicurato il conduttore, il più provato è il giornalista, che ha ancora un po’ di febbre.

GF Vip cellulare, il motivo

Ma cosa c’entra il cellulare? Si sa che i concorrenti del GF Vip non possono avere contatti con l’esterno, ma durante la diretta il popolo del web, che è sempre molto attento a tutte quelle che sono le dinamiche presenti nella Casa, ha notato e fatto notare su Twitter un episodio singolare che vede come protagonista Patrizia Rossetti.

La conduttrice, come gli altri 3 coinquilini risultati positivi al Covid, è in isolamento ma ha comunque partecipato in collegamento video alla puntata. Ognuno di loro ha anche aggiornato il pubblico sul proprio stato di salute ma a un certo punto Patrizia non riusciva a sentire bene la voce di Signorini e come mostra il video ha fatto riferimento a un cellulare scarico, per poi correggersi e dire che era un problema di auricolare.

Patrizia "scusami alfonso ho dovuto mettere in carica il telefonino" ma non dovevano essere isolati? #gfvip pic.twitter.com/cMxllEUg60 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 14, 2022

Dunque Patrizia ha un cellulare al GF Vip? La cosa ha mandato in tilt gli utenti ma un motivo c’è: la produzione ha messo a disposizione ai concorrenti il materiale opportuno per poter partecipare alla diretta. Ma come riporta Novella 2000, va precisato che sono dei telefoni che non permettono ai menzionati di poter avere contatti con l’esterno. Probabilmente sono dispositivi dotati di semplici applicazioni che permettono solo collegamenti video di questo tipo.