Cambiamenti in arrivo per il ‘GF Vip’. Un vero e proprio colpo di scena ha travolto il reality show di Alfonso Signorini e il pubblico dovrà ben presto abituarsi a questa novità assoluta. Una decisione molto importante e netta da parte di Mediaset, che ha una spiegazione molto precisa. Non sappiamo se ci saranno delle conseguenze sugli ascolti e dunque sulla presenza dei telespettatori, ma sta di fatto che non si tornerà indietro e dunque questa scelta è da ritenersi ormai definitiva.

Al ‘GF Vip’ grande commozione nell’ultima puntata in diretta con Davide Silvestri, che ha incontrato il papà malato, affetto da maculopatia. Il genitore ha affermato: “Sono orgoglioso di te, hai detto delle cose bellissime. Mi sei stato più vicino di quanto pensi, sei un uomo umile, generoso e molto educato. Ti vedo e ti vorrei toccare, a volte ti confondo con gli altri. Ho scelto il tuo nome sulla Bibbia, eri un piccolo uomo che ha sconfitto un gigante. Sei un grande uomo”. Ma vediamo ora cosa è successo.

Come ormai sapete da tempo, il ‘GF Vip’ ha il doppio appuntamento settimanale con Alfonso Signorini. La trasmissione va in onda il lunedì e il venerdì sera. Il termine del reality show è fissato per marzo, quando verrà decretato il vincitore, che succederà a Tommaso Zorzi, trionfatore dell’edizione numero cinque. Ma tra qualche settimana ci sarà un’importante variazione nel palinsesto televisivo e il pubblico dovrà abituarsi ad altro. Perché c’è un altro programma a diventare protagonista.





Il prossimo 11 febbraio Canale 5 inizierà a trasmettere la fiction ‘Fosca Innocenti’, che vede la partecipazione degli attori Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Per questa ragione non ci sarà più il consueto appuntamento del venerdì sera, che sarà invece sostituito da quello del giovedì sera. Confermato invece il lunedì. Il ‘GF Vip’ dovrà battagliarsi con ‘Doc – Nelle tue mani’ di Luca Argentero. Una sfida che indubbiamente si preannuncia molto complicata per Alfonso Signorini.

Intanto, Sophie Codegoni ha rivelato a Miriana Trevisan come Alessandro Basciano abbia ammesso di essere innamorato di lei.”Eravamo sotto le coperte, ridevamo e scherzavamo, quando a un certo punto c’è stato questo abbraccio fortissimo”. E ancora: “È stata una cosa fortissima. Cercavamo di abbracciarci sempre di più…non te lo so spiegare. Avevamo il fiatone. A un certo punto, nello stesso preciso momento ho detto ‘non respiro’ lui invece ‘mi sono innamorato follemente di te’”.