È tornato il GF Vip anche di giovedì. Nella puntata del 17 febbraio 2022 è emerso il nome della seconda finalista. Il televoto ha scelto, alla fine, Lulù Selassié. La sfida era tra Katia Ricciarelli, Soleil e appunto Lulù. Le prime due, nei giorni scorsi, tra l’altro, hanno duramente criticato la principessa, affermando di non aver avuto un ruolo fondamentale nella Casa. Ma è stato davvero così? Non si dimenticano nulla? A farle ragionare ci ha pensato Alfonso Signorini che a qual punto ha ricordato alle due, la storia d’amore nata tra Lulù e Manuel Bortuzzo.

“La storia d’amore che Lulù ha visto nascere con Manu non è poi così scontata, per molte ragioni – ha detto il padrone di casa del GF Vip – Non credo che ci siano tantissime ragazze di 23 anni disposte a lasciarsi andare a una storia d’amore con i problemi che si porta dietro Manuel, non ci nascondiamo. Anche se Lulù si fosse messa a mani conserte e non avesse fatto niente, solo per questa storia esemplare meritebbe tanto, se non tantissimo”. Alfonso allora ha chiesto alla Ricciarelli di andarci più piano e spiegarsi meglio sui suoi attacchi verso la piccola Selassié.

A questo punto Katia ha risposto che il suo riferimento era a tutt’altro, ovvero al fatto che Lulù si sottrae ai lavori nella Casa. Immediata la reazione di Adriana Volpe nello studio del GF Vip: “Perché Soleil lava i piatti? Al massimo lava il suo”. Poco dopo Alfonso Signorini ha fatto un bel discorsetto anche a Manila Nazzaro.





È partito parlando degli attriti tra lei e Kabir Bedi. Anche stavolta Manila ritira ciò che aveva dichiarato in precedenza e il conduttore perde la pazienza. Manila torna sull’annosa clip mandata in onda lunedì scorso al GF Vip, che vedeva lei, Miriana e Jessica Selassié parlare di Katia e di una sua eventuale nomination.

In quell’occasione, Manila aveva negato che stava parlando della Ricciarelli. Come ricordate, Signorini, a seguire, aveva mandato di nuovo in onda la clip, dimostrando tutto e infuriandosi. Stavolta però è uscito fuori dai gangheri quando la Nazzaro ha ancora negato: “Mi dispiace sei bugiarda! Se dici così, sei bugiarda”. Gelo in studio e nella casa del GF Vip.