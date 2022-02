Il ‘GF Vip’ sta procedendo a passi spediti e tra circa un mese decreterà il suo vincitore. C’è una storia che sta attirando moltissime attenzioni ed è quella tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Come sapete, lui non è più un concorrente del reality show ma non smette mai di pensare all’ex ‘Non è la Rai’. Nelle ultime ore si è verificato un episodio spiacevole e allora l’uomo ha deciso di intervenire a ‘Pomeriggio Cinque’ da Barbara D’Urso per chiarire definitivamente il suo rapporto con lei.

E di Biagio D’Anelli Miriana Trevisan ne aveva parlato anche qualche giorno fa, scoppiando in lacrime: “l fatto è che gli voglio tanto bene, lo amo veramente. Voglio che lui sia felice e abbia ciò che desidera, che si faccia la sua famiglia. Io non posso fare un’altra famiglia, a parte l’età non posso avere un altro figlio. Lui mi ha confessato che vuole un figlio. E quindi io amando una persona riesco a mettermi da parte. Come faccio a scappare pubblicamente? Che devo fare? Cosa faccio adesso? Ho paura non c’è verso”.

Qualcuno che conosce molto bene Miriana Trevisan, pare proprio alcuni amici della showgirl, hanno deciso di inviare un messaggio aereo al ‘GF Vip’ che lei ha letto attentamente. Il contenuto della frase ha fatto riferimento ad un vero e proprio avvertimento per lei, infatti secondo queste persone i sentimenti provati da Biagio D’Anelli non sarebbero affatto veritieri. Lui però non ha accettato passivamente questa accusa e nella puntata dell’11 febbraio di ‘Pomeriggio Cinque’ è stato molto duro.





A quel punto Biagio D’Anelli ha annunciato a Barbara D’Urso di volersi rivolgere direttamente alle telecamere, proprio per parlare faccia a faccia con questa gente, e ha esclamato in diretta: “Rispetto chi è pro o contro la coppia, ma mandare un aereo per attaccare un amore pulito, bello e naturale, che è nato e continua ancora a perseverare, solo per far stare male, non va bene. I veri amici di Miriana dovrebbero supportarla e non affossarla. Dove erano loro quando ha sofferto molto in passato?”.

Ma sempre a ‘Pomeriggio Cinque’ Giacomo Urtis non ha creduto alle sue parole: “Veramente ti sei innamorato di Miriana quando eri finito in nomination. E hai lasciato la tua fidanzato”. E Biagio D’Anelli ha replicato: “Questa è una vera e propria falsità, ho dormito con lei sin dall’inizio, stai dicendo sciocchezze”. Vedremo come proseguirà questa vicenda.