Tra le tante dinamiche dell’attuale edizione del ‘GF Vip’ ce n’è una in particolare che sta creando molto interesse. Infatti, i concorrenti Jessica Selassié e Barù non hanno ancora fatto comprendere definitivamente cosa vogliano realmente, visto che ci sono stati momenti di avvicinamento e attimi invece in cui sembrava che la loro conoscenza non potesse mai decollare. E nelle scorse ore si è verificato un nuovo episodio, che potrebbe davvero essere una prova inconfutabile del loro rapporto.

A proposito di Barù, ha fatto molto discutere una sua frase proferita davanti agli altri coinquilini. Secondo quanto ha riferito, non avrebbe mai fatto il provino prima di entrare al ‘GF Vip’: “Ma quale provino? Io non ho fatto nessun provino, che dovevano farmi anche il provino. Non ce n’era proprio bisogno”. La Caldonazzo è dunque rimasta sorpresa da questa sua frase e infatti prima di partecipare al programma, praticamente tutti si sottopongono a quella fase prima di poter accedere al reality show.

In un video pubblicato dalla pagina social ufficiale del ‘GF Vip’, abbiamo potuto assistere ad un altro avvenimento tutt’altro che soddisfacente tra Barù e Jessica Selassié. La principessa etiope è solita essere molto affettuosa e romantica e in più di un’occasione ha provato a manifestare tutta la sua gentilezza nei confronti del nipote di Costantino della Gherardesca. E lo ha fatto anche stavolta con un risultato ancora una volta molto deludente. E chissà se ora non farà altro che arrendersi.





Durante la mattinata Jessica Selassié si è mostrata molto carina e si è avvicinata a lui sempre di più, fino ad abbracciarlo. Ma ciò che ha fatto Barù ha lasciato tutti di stucco, infatti è parso tutt’altro che felice e ha cercato in tutti i modi di respingere quel gesto della gieffina. Un vero e proprio rifiuto a tutti gli effetti, avendo anche commentato: “Dai no, dai, non mi piacciono queste cose e di prima mattina poi ancora peggio”. Sarà davvero dura vedere nascere questa coppia nella Casa.

Tantissimi utenti hanno iniziato a scagliarsi proprio contro Barù: “Ma è penoso e cafone”, “Jessica, lascialo perdere”, “Barù è diventato insopportabile”, “Mamma mia Barù, incapace di un semplice gesto di affetto”. E ancora: “Davvero imbarazzante”, “Barù mi sa che non la sopporta proprio e non è interessato, dovrebbe davvero lasciarlo stare”, “Lui comunque ha un atteggiamento vergognoso”.