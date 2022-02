L’ultima puntata del GF Vip 6 è stata a dir poco infuocata. Alex Belli ha fatto il suo rientro in casa portando scompiglio tra i coinquilini, c’è stato un nuovo scontro tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli ed è stato il momento delle incomprensioni tra Delia Duran e Jessica Selassiè. Il motivo è stata la vicinanza tra Barù e la modella venezuelana, comportamento che alla principessa non è piaciuto.

Delia continua a ripetere che tra Barù e Jessica non c’è nulla: “Non sono fidanzati e non sono una coppia”. La scorsa settimana la moglie di Alex Belli ha baciato il nipote di Costantino della Gherardesca e confidandosi con Nathaly Caldonazzo ha svelato di averlo fatto solo per ripicca.

GF Vip, la proposta di Barù a Jessica Selassiè

“L’ho fatto così impara a sparlare”, aveva detto Delia Duran scatenando una bufera fuori dalla casa. Durante la puntata di lunedì 14 febbraio Alfonso Signorini ha mostrato alcune clip in cui la moglie di Alex Belli parlava di Jessica e Barù e la principessa è sbottata: “Sicuramente ho un affetto con Barù e mi piace, e di certo se vedo un’amica che ha un atteggiamento intimo con lui non mi piace, ne abbiamo parlato con Delia. Non mi fiderò mai più di Delia”.





D’accordo anche Lulù, che in puntata è intervenuta criticando aspramente il comportamento della modella. Dopo il caos, Barù è stato chiamato in confessionale per commentare i fatti e si è detto molto fiero del comportamento di Jessica: “Jessica mi è piaciuta molto, si è difesa bene, ha detto cose molto giuste e sono fiero di lei, mi piace ancora di più”.

Le parole di Barù hanno scatenato i telespettatori che da mesi sognano un avvicinamento tra i due concorrenti. Jessica non ha mai nascosto un interesse per il vip e ora sembra che anche lui inizi a sbilanciarsi e a provare qualcosa per la principessa.

Secondo me quando barù disse che le piacevano le stronze intendeva le donne cazzute, e Jessica lo è stata lunedì in puntata, per questo ora le piace ancora di più #jessvip #jeru February 17, 2022

Parlando con Alessandro Basciano, Jessica gli ha confidato di aver notato un segnale da parte di Barù: “Ha detto ‘se vuoi venire a darmi la buonanotte viene, sono in camera’, poi mi ha detto di rimanere con lui. Ci devo andare?”., ha rivelato spiegando però di non voler rovinare il loro rapporto. Basciano le ha consigliato di andare e mette le cose in chiaro: “Se lui si avvicina, prendi e te le ne vai”.