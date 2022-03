Colpo di scena al ‘GF Vip’, a un giorno dalla semifinale del reality. Qualche ora fa Barù ha deciso di troncare definitivamente il suo rapporto con uno dei compagni di avventura e lo ha fatto con parole che non hanno bisogno di interpretazioni. Nel suo faccia a faccia il nipote di Costantino della Gherardesca ha mostrato di avere le idee più che chiare e ha confermato di non voler avere nulla a che fare con lei, anche quando le telecamere si spegneranno e quindi il programma sarà finito.

Prima di dirvi tutto su Barù, è emersa anche la rabbia di Nathaly Caldonazzo fuori dal ‘GF Vip’. Se l’è presa con Jessica Selassié, la sorella Lulù e anche con Sophie Codegoni. Con quest’ultima ha affermato: “Mi sono sentita tradita da Sophie, mi ha dato della razzista senza motivo. Io invece a lei non le ho mai mancato di rispetto”. Dunque, non si sarebbe mai aspettata di essere attaccata così duramente da una persona che non considerava inizialmente sua nemica. Ma veniamo al presente.

Nel suo discorso fatto proprio davanti alla coinquilina, Barù ha confermato di non avere nessuna intenzione di avere legami con lei al termine della trasmissione: “Non sentirti in colpa per avermi mandato in nomination. Ti reputo una persona buona, ma a te e a lui non vi voglio più vedere fuori da qui”. Poi ha un po’ corretto il tiro, nel senso che ovviamente non smetterà di salutarli, ma non ha voglia di mantenere dei rapporti, dopo aver concluso questa esperienza televisiva.





Barù ha distrutto in poche parole Delia Duran e Alex Belli e ha anche aggiunto: “Giuro, se ti vedo per sbaglio va bene, ci prendiamo un caffè. Anche da sola non mi interessa tanto rivederti”. Quindi, il vippone non vuole proseguire la sua conoscenza anche al di fuori della Casa più spiata d’Italia e tantomeno vorrà avere rapporti con il marito Alex. Un commento duro nei confronti della donna, che molto probabilmente non si aspettava di sentire queste frasi, che sono una mazzata clamorosa nei suoi confronti.

Intanto, ha parlato anche Manila Nazzaro: “Da fuori c’è stato un massacro psicologico senza alcun significato, mentre per Lulù la questione è diversa perché lei ha sempre voluto chiarire e parlare con me. Le altre hanno sempre un po’ considerato inutile, come se non mi mettessi in gioco per alcune cose, e mi sono sentita un po’ trattata male”. Staremo a vedere cosa succederà nella prossima puntata in diretta.