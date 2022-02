Si prospetta incandescente la puntata in diretta del ‘GF Vip’ di San Valentino. Ad accenderla ancor prima del suo inizio è l’opinionista Sonia Bruganelli, che ha deciso di attaccare duramente Lorenzo Amoruso. Quest’ultimo, come noto, è il compagno della gieffina Manila Nazzaro e in questi giorni non si è fatto altro che parlare di lui anche per i suoi dubbi nei confronti della conduttrice tv. Ma ora la moglie di Paolo Bonolis ci è andata giù duro e ha scelto Twitter come sede del suo sfogo.

Sempre Sonia Bruganelli, circa una decina di giorni fa, ha prima pubblicato e poi cancellato un messaggio contro Lulù Selassié. Ovviamente gli utenti social avevano già screenshottato il primo post e hanno criticato Sonia Bruganelli per il modo con cui ha descritto Lulù. “Non si può giustificare ogni capriccio di Lulù, disse colei che ha giustificato le frasi razziste, omofobe, misogine di Katia con la stanchezza e si è complimentata con chi le ha fatto muro e fa la fan di Soleil invece che l’opinionista. Imbarazzante”.

Stavolta Sonia Bruganelli non ha assolutamente accettato passivamente l’atteggiamento assunto da Lorenzo Amoruso e sul noto social network ha voluto dire la sua senza peli sulla lingua. Già prima della fine del 2021 i due si erano battibeccati e infatti sono sempre sembrati anni luce distanti. E a quanto pare l’opinionista del ‘GF Vip’ non gradisce granché nemmeno la stessa Manila e il percorso avviato nella Casa più spiata d’Italia. Chissà se nell’appuntamento in diretta si tornerà su questi discorsi.





Dopo aver letto commenti che non le sono piaciuti nella maniera più assoluta, Sonia Bruganelli ha criticato aspramente Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore ha infatti voluto difendere la bontà della ipotetica relazione sentimentale tra Jessica Selassié e Barù. Ma questa sua apertura nei confronti della principessa etiope e del nipote di Costantino della Gherardesca non ha convinto la coniuge di Bonolis, che ha voluto riferire ai suoi follower tutte le sue considerazioni che ha nei riguardi di Amoruso.

Dunque, Sonia Bruganelli ha commentato così il gesto di Amoruso per Jessica e Barù: “Ma davvero fai? Ma non capite che sto difendendo Jessica da uno che non fa altro che utilizzare le sue fan per ricavare voti per la moglie?”. Un’accusa pesantissima quella dell’opinionista della trasmissione Mediaset e le prossime ore potrebbero davvero diventare più che infuocate.