“È disperata, so cosa vuole fare”. Manila colpita e affondata: la coltellata arriva fuori dal GF Vip

Parole pesantissime contro Manila Nazzaro fuori dal ‘GF Vip’. La gieffina ne è ancora all’oscuro, ma sono state utilizzate delle frasi davvero molto dure nei confronti dell’ex ‘Miss Italia’. Sicuramente quando verrà messa al corrente della vicenda non ne sarà felice, ma sta di fatto che indubbiamente replicherà a tono. Questa persona, che ha conosciuto molto bene nella Casa la compagna di Lorenzo Amoruso, ha voluto esporre il suo pensiero e non è stato dolce nelle sue considerazioni.

Nei giorni scorsi Miriana Trevisan ha criticato Manila Nazzaro che si era detta in qualche modo dispiaciuta per l’uscita di Katia Ricciarelli. “Le hai fatto il brindisi comunque. Non so come tu possa fare, io non riesco proprio”, aveva attaccato Miriana Trevisan vedendo Manila Nazzaro alzare un bicchiere e fare un brindisi per Katia Ricciarelli. “Guarda che il torto l’ha fatto anche a me l’altro giorno, però mi è scivolato addosso del tutto. Il punto è che quando io chiudo le porte non c’è nulla che uno possa fare. Il brindisi però l’ho fatto”.

Durante la sua conversazione con il giornalista di ‘Chi’, l’ex gieffino ha attaccato così Manila Nazzaro: “Penso che lei sia disperata e pronta a tutto pur di vincere. Lei ha detto tante cose alle mie spalle, che io ho sentito solo dopo che sono uscito dalla Casa”. Quindi, l’ex compagno di avventura della donna è rimasto molto male, quando ha visto quelle immagini riferibili alla conduttrice televisiva. Le sue invettive non sono finite qui, infatti ha usato altre parole poco carine nei suoi riguardi.





Ad aver lanciato frecciate nei confronti di Manila Nazzaro è stato l’attore indiano Kabir Bedi: “Come dice un proverbio inglese: ‘Mai lottare contro un maiale. Entrambi si sporcheranno, ma il maiale si divertirà'”. E per lei non è stato un periodo molto facile, infatti anche l’ex concorrente Katia Ricciarelli si era litigata non poco con l’ex ‘Miss Italia’. Ormai manca pochissimo alla finale e tutti i protagonisti del reality show sono alle prese con situazioni poco piacevoli. E questa è indubbiamente una delle tante.

Intanto, nonostante i numerosi tentativi, Jessica Selassiè non riesce a convincere Barù che continua a resistere perché non vuole una storia all’interno della Casa. La principessa avrebbe anche voglia di baciarlo tanto che gli ha detto: “Sento un’energia così forte da te…è l’amore”. Eppure proprio il nipote di Costantino Della Gherardesca ha rivelato a Soleil Sorge di non essere interessato ad iniziare alcuna relazione.