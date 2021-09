Incredibile quanto successo al ‘GF Vip 6’ soltanto qualche ora fa e che ha visto protagonista Soleil Sorge. Dopo la diretta con Alfonso Signorini e più precisamente intorno alle 5 del 28 settembre, quindi alle prime ore della mattina, la gieffina si è resa autrice di un gesto che ha fatto imbestialire il web. Un atteggiamento che non è andato giù proprio a nessuno e che ha scatenato una quantità industriale di commenti, che hanno preso di mira la giovane concorrente del reality.

Intanto, nel corso della puntata La fidanzata di Gianmaria Antinolfi si è “materializzata” nel salotto della Casa del GF Vip 6 rivolgendosi subito a Soleil Sorge: “Conosci la sua famiglia e manchi anche di rispetto alle persone che al di fuori di qui hanno subito veramente determinate cose, visto che parli tanto di stalking. Ti do solo un consiglio: impara a recitare perché quando fingi così tanto che ti viene da piangere, non penso proprio. e reputi lui uno stalker non ci dormi insieme e non ci finisci in una casa se hai paura di lui”.

Soleil Sorge ha voluto concentrarsi su Valentina Nulli Augusti, ovvero l’ex fidanzata dell’ormai ex concorrente del programma di Alfonso Signorini, Tommaso Eletti. Ricordiamo che Valentina ha fatto nuovamente la sua comparsa nell’ultimo appuntamento in diretta proprio per confrontarsi con lei, Sophie Codegoni e Alex Belli. Ma ciò che Soleil Sorge ha fatto davanti alle telecamere non ha fatto divertire proprio nessuno, anzi. Non si contano più infatti gli attacchi ricevuti dalla bellissima vippona.





Alcune ore fa Soleil Sorge ha deciso di imitare Valentina e più precisamente un suo rapporto sessuale con Tommaso Eletti. Per questa ragione il popolo della rete è esploso di rabbia. Ecco come ha reagito: “Non cambierà mai. Sta ragazza ha sicuramente dei lati positivi, ma come ti viene di imitare un rapporto sessuale con una donna? Fidatevi di una persona che ha dipinto come il mostro Gianmaria, ma alla fine della fiera ascoltate come lo abbia capito più Miriana che altri”. E non è tutto.

Nn cambierà mai. Sta ragazza ha sicuramente dei lati positivi ma come ti viene di imitare un rapporto sessuale con una donna? fidatevi di una persona che ha dipito come il mostro gianmaria ma alla fine della fiera ascoltate come lo abbia capito più miriana che altri #gfvip https://t.co/Tc50it40z6 September 28, 2021

non ho parole..mi sta un po' deludendo da ieri sera e mi dispiace perché la amo ma con Valentina proprio no #Gfvip https://t.co/Hy8iSdoUXj September 28, 2021

Altri utenti hanno aggiunto su Soleil Sorge: “Non ho parole, mi sta deludendo da ieri sera e mi dispiace perché la amo, ma con Valentina proprio no”, “Buongiorno solo a chi mi esce il video di stanotte di Soleil che imita Valentina!”, “Io mi sono vergognata per Soleil, che stanotte ha preso per il cu..o Valentina immaginando come aveva rapporti sessuali con Tommaso, facendo l’imitazione. Pessima pessima figura”