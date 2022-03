“Ho visto tutto”. GF Vip, Davide Silvestri e Antonio Medugno: il confronto arriva dopo gli ultimi fatti

Faccia a faccia tra Antonio Medugno e Davide Silvestri nella casa del GF Vip. Nei giorni scorsi il tik toker aveva annunciato di aver pensato di lasciare la Casa. Nel corso dell’ultima puntata poi, aveva avuto un crollo emotivo causato anche dall’uscita di Nathaly Caldonazzo con la quale aveva stretto un forte legame. Insicurezze che hanno un radice profonda e che, negli anni passati, avevano portato Antonio a fare i conti con una serie di disturbi alimentari.



“Ho paura di rientrare in un circolo in cui entrai tempo fa, sull’alimentazione – ha detto Medugno – La cosa mi mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina che sta come risolverle”. Al GF Vip Antonio Medugnonon è mai entrato nel dettaglio dei suoi problemi, ma ha dichiarato: “Riguardo la situazione che ho esternato un po’ di giorni fa, ho risentito di alcune problematiche fisiche. Sono stato poco bene. Mi sento molto vulnerabile psicologicamente, ho la testa debole”.



“E quando mi è successo un po’ di anni fa sono entrato in un brutto momento, chiamiamolo così. Faccio difficoltà a parlarne, non voglio riviverlo mai più. […] Quello che vivo adesso è diverso, sto subendo varie cose e questa paura, dopo vari giorni, mi ha portato a prendere questa decisione”. La questione è stata l’oggetto del suo dibattito Davide Silvestri.







“Sfrutta questa roba per farti venire il panico e farti vedere che in dieci giorni riesci a risolverlo e non stai morendo. Già ti è venuto e sei ancora qui, non mi sembri impazzito di cervello né non lucido. Capisci che è una roba che è inesistente? E’ vero ma non è reale, è un problema che non è reale”, ha detto Davide. E la risposta di Antonio non è tardata.



“Io apprezzo che stai provando a darmi consigli perché mi hai detto che hai passato cose simili e rivedi alcune esperienze tue in ciò che sto vivendo io”. Antonio, in nomination questa settimana proprio con Davide, Miriana Trevisan e Giucas Casella, ha manifestato più volte l’intenzione di lasciare, come detto, il GF Vip.