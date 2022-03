“Il momento più difficile”. Il GF Vip è finito e solo ora Alfonso Signorini parla: cosa è successo nella Casa

Un GF Vip “imprevedibile”. Sul reality di Alfonso Signorini si possono dire tante cose. E non tutte belle, si sa. Ma di sicuro, nonostante le consuete accuse “È tutto scritto”, “sono attori che recitano una parte”, ecc… ecc… ecc… non si può dire che la noia la faccia da padrona. O meglio, per carità, ci saranno stati momenti da settembre a marzo in cui anche il più appassionato avrà cambiato canale.

Ma di storie, colpi di scena, amicizie, litigi, triangoli, nuovi amori e coppie scoppiate ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. Fino alla vittoria, non proprio scontata, anzi forse davvero poco pronosticabile, di Jessica Selassié. Ora, a fare un bilancio di questa sesta edizione, è stato colui che lo ha condotto e diretto, ovvero Alfonso Signorini.





Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha affrontato tanti temi, a cominciare proprio dal successo di Jessica: “In lei si sono identificate tante ragazzine. Era un po’ la Bridget Jones di questa edizione. Si è anche trasformata fisicamente, si è presa cura di sé e ha acquisito maggior sicurezza”. Alfie poi aggiunge: “A differenza delle altre due sorelle, Clarissa e Lulù, non ha mai perso le staffe, ha mantenuto un suo rigore, non si è mai lasciata andare a sceneggiate e anche nelle discussioni accese ha mantenuto autocontrollo. E poi la cotta con Barù ha fatto scattare un senso di protezione nel pubblico”.

Tra le tante e diverse tappe di questa lunghissima edizione del GF Vip Alfonso Signorini ha voluto metterne in risalto una in particolare, quella a suo dire più romantica. E cioè il momento in cui, durante la finale, Manuel Bortuzzo ha accolto la sua Lulù cantandole una canzone al pianoforte. Il loro amore è stato più forte di tutto, perfino delle difficoltà legate alla disabilità dell’ex nuotatore. Dureranno? E chi può dirlo. Intanto entrambi credono ancora nel sogno…

Ma ci sono stati anche momenti difficili in questo GF Vip 6. Per Alfonso Signorini la cosa peggiore è stata “Vedere i personaggi che amo e che ho voluto fortemente fanno degli scivoloni, come nel caso di Katia (Ricciarelli, ndr). Conoscendoli, mi dispiace persino riprenderli… Cosa avrei dovuto fare? Marchiarla a fuoco e sbatterla fuori? Quando succedono certe cose ci resti male”. Alfie si riferisce agli scivoloni a sfondo razzista che tante polemiche hanno creato. Con moltissimi telespettatori che hanno chiesto a gran voce la squalifica per il soprano. Squalifica che però non è arrivata.