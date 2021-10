“È meglio se la smetti”. Gf Vip, Alfonso Signorini avverte Lulù Selassié. “Stai rischiando…”

È stata una punta di quelle da ricordare l’ultima andata in onda del GF Vip 6 con Alfonso Signorini che ha faticato ad affrontare tutti i temi in ballo. Tra i momenti da ricordare c’è stato l’ingresso in studio di Mia Viales, la fidanzata di Amedeo Goria, con un abito da sposa spegnendo le voci su una sua possibile gravidanza. “Non sono incinta” ha affermato la Miales e spiegando che le ha fatto male sentire quelle cose su di lei.



Poi, in lacrime, con indosso un vestito da sposa, ha detto: “Ho messo questo abito come simbolo di purezza e fedeltà nei tuoi confronti”. Dopo il confronto con Amedeo Goria, Vera Miales ha avuto modo di confrontarsi anche con altri concorrenti del GF Vip. Alfonso Signorini, infatti, ha mostrato delle clip dei concorrenti che in settimana hanno dubitato della fedeltà di Vera spiegando che forse poteva avere avuto altre frequentazioni in corso.

Alfonso Signorini difende Manuel Bortuzzo



Voci bollate come chiacchiere da bar prima che Alfonso Signorini passasse ad analizzare un altro tema quello legato alla storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Il conduttore dopo tutto quello che è successo in settimana non c’è andato leggero. Per chi non ricordasse, l’ultimo faccia a faccia tra Manuel e la principessa era andato in onda pochi giorni fa.







Manuel aveva cercato di far capire a Lucrezia di essere in forte difficoltà nel proseguire la loro relazione e per l’ennesima volta le spiega di non riuscire a darle quello che chiede e che dopo averla conosciuta meglio non immagina di poter continuare un rapporto con lei nel futuro e di non voler perdere tempo illudendola inutilmente. Da qui era partita la riflessione di Alfonso Signorini.





Il conduttore, rivolgendosi a Lulù ha detto: “Sei innamorata e di vede…Con il tuo atteggiamento però rischi di rovinare la sua esperienza…”. Insomma Alfonso Signorini ha lanciato una vera bomba contro la principessa che poi si è lasciata andare a una confessione. “Nella mia vita ho avuto problemi gravi…E ci sono stati momenti qua in cui mi sono fatta prendere dal panico…” Alfonso Signorini ha però aggiunto il carico da novanta: “A volte ti comporti come una bambina…”.