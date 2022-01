Al ‘GF Vip’ le polemiche sono praticamente all’ordine del giorno e una delle concorrenti più in vista è Katia Ricciarelli. La soprano ha ricevuto numerose critiche da parte di alcuni gieffini, tra cui Lulù Selassié e Miriana Trevisan, ma nonostante anche da fuori avessero chiesto la sua squalifica, la produzione ha preferito mantenerla in gioco. Adesso su di lei è intervenuto il conduttore Alfonso Signorini, che ha fornito una sua considerazione molto netta, che potrebbe innescare altre proteste.

Prima di parlarvi di Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli, Delia Duran ha spiegato il perché, dopo un primo sfogo, ha deciso di non lasciare il marito, cosa che aveva fatto storcere il naso ad alcune vippone: “Sono in una fase di confusione ti giuro. Non so nemmeno io cosa voglio. Come faccio a non dire stop con lui? A casa sua c’ho tutto, ho tutto lì. Dove vado se lo lascio? I miei progetti, le mie cose è tutto lì. Però tesoro non è facile se ho tutto in quel posto. […] Comunque sto vedendo che è lui che continua e non Soleil”.

Alfonso Signorini ha voluto parlare al settimanale ‘Chi’, tra l’altro da lui diretto, e ha finalmente chiuso forse definitivamente l’argomento Katia Ricciarelli: “La ringrazio e le perdono i tanti scivoloni linguistici, perché derivano da un vissuto sofferto che gli altri intorno a lei neanche immaginano. Lei è indubbiamente un’artista a cui è concesso genio e talvolta sregolatezza”. Ma sono state altre frasi ad aver lasciato davvero in tanti senza parole. C’è infatti stato anche un attacco ad altri vipponi.





Dunque, Katia Ricciarelli anche se non ha potuto sapere queste sue affermazioni, potrebbe davvero essere contenta di ciò che pensa di lei Alfonso Signorini. Molto meno altri concorrenti: “Katia, per età e per vissuto, non può adeguarsi agli sculettanti e superficiali concorrenti, che ora si dimenano, si perdono in inutili manifestazioni d’amore con un linguaggio scurrile ma quando lei si scioglie la sua voce celestiale li oscura tutti”. Una vera e propria stoccata nei confronti di altri gieffini.

Intanto, la regia del ‘GF Vip’ ha censurato Barù. Visto che l’igiene continua a scarseggiare al ‘GF Vip’, Barù si è reso protagonista di questa invettiva: “Questa casa fa schifo, è piena di polvere. Io soffro di asma, sono costretto a prendere i medicinali tutti i giorni per stare meglio”. Ma mentre stava proseguendo nel suo attacco quasi senza precedenti, la regia ha preferito evitare di alimentare ulteriori polemiche.