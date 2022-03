“Nessuno è al sicuro”. GF Vip, annuncio ‘choc’ di Alfonso Signorini: tremano tutti nella Casa

Siamo davvero vicinissimi alla semifinale del ‘GF Vip’ e come succede prima di ogni puntata in diretta, Alfonso Signorini è solito lanciare alcuni messaggi e anticipazioni per spiegare cosa accadrà da lì a poco. E stavolta le sue affermazioni causeranno terrore nei concorrenti del reality show, che si troveranno di fronte a una situazione tutt’altro che piacevole per loro. L’annuncio ‘choc’ del conduttore televisivo è stato accolto con grande interesse dal pubblico, pronto a seguire il nuovo appuntamento.

Ma prima di dirvi cosa ha esclamato Alfonso Signorini, nella mattinata del 10 marzo è emerso un retroscena su Lulù Selassié, riferito da Federica Panicucci. La presentatrice si è quindi rivolta così alle telecamere. “Una grande star internazionale, conosciutissima e che ha un debole per Lulù Selassié, manderà proprio a lei un videomessaggio in cui dirà che l’apprezza moltissimo e tifa per lei. Dirà anche a Manuel di non essere geloso. Chi è questa star internazionale? Lo scoprirete questa sera”. Non svelato il suo nome.

Alfonso Signorini ha anche fatto sapere, confermando i rumor già venuti fuori nelle scorse ore, che l’ex gieffina Soleil Sorge ritornerà nella Casa più spiata d’Italia e avrà un faccia a faccia che si preannuncia durissimo con alcuni ex compagni di avventura. Inoltre, il presentatore ha aggiunto: “Ormai Delia Duran sta nutrendo dei dubbi su Alex Belli e nemmeno la sorpresa di lui l’ha emozionata, ovvero l’arrivo di un drone che conteneva un messaggio d’amore nei confronti della modella”.





E come promesso vi riferiamo la frase di Alfonso Signorini, che fa tremare i concorrenti del ‘GF Vip’: “Nessuno è al sicuro, stasera televoto flash da affrontare e ci sarà una doppia eliminazione. Inoltre, avremo anche l’annuncio del quarto finalista”. Quindi, se da una parte capiremo chi continuerà il suo sogno e chi spererà quindi nel trionfo finale, oltre ad uno tra Barù e Manila Nazzaro che sono già in nomination, uscirà un altro vippone, che dovrà quindi salutare per sempre il programma.

Questi alcuni dei commenti degli utenti dopo il filmato di Alfonso Signorini: “Vogliamo Jessica in finale”, “Soleil farà sicuramente la vipera con Jessica”, “Salviamo subito Manila e mandiamola in finale”, “Vogliamo entrambe le Selassié in finale”, “Dentro la Casa sono rimasti ormai solo i falsi, quelli apparentemente buoni. L’unica che salvavo nella Casa del GF Vip era proprio Soleil”.