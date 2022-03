Come succede sempre prima della puntata in diretta del ‘GF Vip’, Alfonso Signorini è solito fornire anticipazioni su quello che succederà nella Casa più spiata d’Italia e quello che ha rivelato al pubblico è qualcosa di davvero forte. Ancora una volta i concorrenti dovranno fare i conti con una sorpresa tutt’altro che positiva. Ma non può che essere così, visto che ormai siamo agli sgoccioli e ci avviciniamo sempre più alla finale del reality show, che è prevista per il 14 marzo.

Prima di dirvi tutto su Alfonso Signorini, è emerso in queste ore un retroscena su Sonia Bruganelli e Miriana Trevisan. Si sarebbe scoperto il motivo dell’astio dell’opinionista nei confronti della vippona. Andando indietro nel tempo, alcuni utenti hanno scoperto che Miriana Trevisan non ha un buon giudizio nei confronti di Paolo Bonolis: “Paolo Bonolis è un gran paroliere, ha un vocabolario molto ampio ma alcune volte è un po’… Vabbè, meglio lasciar stare perché altrimenti entro in una delle mie polemiche”.

Alfonso Signorini si è soffermato anche su Lulù Selassié e sua sorella Jessica, che hanno avuto un litigio nelle scorse ore. In particolare, è stata la fidanzata di Manuel Bortuzzo ad aver inveito maggiormente contro l’altra princess. E il conduttore del ‘GF Vip’ ha fatto sapere: “C’è maretta tra Jessica e Lulù Selassié. E hanno litigato anche a causa di Barù”. E ha poi aggiunto: “Ci sarà un confronto tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano e poi parleremo di Giuca Casella, che ha perso la testa da quando spia Delia sotto la doccia e lei gli ha fatto il massaggio”.





E poi ecco arrivare l’annuncio più temuto dai concorrenti, che nella serata del 3 marzo avranno questa comunicazione da Alfonso Signorini: “Ci sarà una doppia eliminazione”. Quindi, oltre al primo eliminato legato al televoto già avviato in questi giorni, ce ne sarà un altro flash che decreterà il secondo addio nella Casa più spiata d’Italia. Gli ultimi ad essersene andati sono stati Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo, quindi staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

Fuori dal ‘GF Vip’ è intervenuto in queste ore Gianluca Costantino, che ha detto: “Soleil? Ad oggi non sono più convinto del suo nome, anche se vorrei vincesse lei, anche se con gli altri non ho legato quanto lei […] Aveva tutti i requisiti poi ha fatto quell’uscita che magari non è piaciuta. Quante volte è stata in dinamiche? Clip, discussioni? Non voglio essere di parte perché non mi sembra il caso”.