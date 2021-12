Nella serata di lunedì 27 dicembre è andata in onda una nuova puntata del ‘GF Vip’ e tra i vari momenti dell’appuntamento con Alfonso Signorini c’è stato anche un confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Tutte le attenzioni dei follower si sono concentrate in particolare sulla camicia indossata dall’ex gieffino, che comunque non era in studio ma in collegamento per alcuni problemi di natura fisica. E da Milano ha sfoggiato questo abbigliamento che ha subito incuriosito tutti.

Parlando con Soleil, Alex Belli ha quindi detto: “Questa spettacolarizzazione non ha senso. Poi tu non hai fatto i conti sulla variante Belli. Io ho messo un punto a questa cosa”. Soleil ha ironizzato: “Ma perché sei un nuovo virus?”. “Io non ho bisogno di raccontare nulla – ha proseguito Alex – Io non ho niente contro nessuno, sto solo gestendo la mia vita”. “Questo è vero, ma il problema è quello che tu hai raccontato a tua moglie e quello che lei racconta. Vorrei mettere anche io un punto”, ha poi concluso la vippona.

La camicia indossata da Alex Belli ha ricordato qualcosa e in tanti stavano cercando di comprendere cosa. Poi qualcuno è riuscito ad arrivarci, infatti la dolce metà di Delia Duran ha utilizzato la stessa usata dal vincitore della passata edizione del ‘GF Vip’, Tommaso Zorzi. E poi tutti hanno ricercato il prezzo della camicia, che a sorpresa non ha affatto un costo clamoroso. Molti potrebbero permettersi questo acquisto e chissà se ora i fan di Alex non faranno la corsa all’acquisto dopo questa pubblicità.





Zorzi l’aveva fatta vedere a tutti durante un appuntamento in diretta del ‘GF Vip 5’ e ora anche Alex Belli ha fatto la medesima scelta. Per coloro che sono interessati ai dettagli, la camicia è griffata Benevierre, ma il prezzo non è monstre, infatti è pari a 139 euro. Chissà se vorrà spiegare i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione, anche se è pure probabile che non l’abbia fatto di proposito e che non sapesse che l’influencer l’avesse già sfoggiata nella passata edizione del programma.

Durante la diretta del ‘GF Vip 6’, momenti di tensione tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi. Il primo ha detto: “Allora sei un incoerente e porti rancore. Io per tutelare il rapporto che ho con te non ti ho nominato, va beh, vuoi giocare? Divertiti e gioca”. Ma poi ecco il colpo di scena, infatti il sito ufficiale del reality show di Canale 5 ha annunciato che tra i due è già tornato il sereno.