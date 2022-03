“Te la faccio pagare”. GF Vip, Delia Duran e Antonio Medugno: Alex Belli ha visto tutto

Dentro la casa del GF Vip sale la temperatura, a meno di due settimane dalla fine del reality cadono le ultime maschere. Protagonista di queste ultime ore è Delia Duran. La modella venezuelana è stata molto vicina a Antonio Medugno con il quale non ha nascoso il feeling salvo poi spiegare agli altri coinquilini. “Adesso è finito quel feeling bello. Ti ricordi quando avevo preso quella posizione che volevo proprio lasciarlo definitivamente Alex? Il feeling con Antonio c’era, però al di là degli scherzi in confessionale, anche lì era un gioco”.



“Era uno scherzo nei tuoi confronti, non era una vendetta per Alex. Ti capisco, in quel momento era più che altro perchè volevo sdrammatizzare, lui l’ha percepito male e io gli ho detto guarda che stiamo scherzando”. Delia Duran non ha nascosto il dispiacere per il fatto che Antonio Medugno nelle scorse settimane abbia frainteso i suoi atteggiamenti nella casa del GF Vip.



“Su Antonio era una cosa di più, è ovvio che c’era in mezzo Alex, quante volte te l’ho detto secondo me faremo pace, tra me e te c’è stato un qualcosa che io non sono stata chiara con te?”. E Antonio Medugno ha risposto: “All’inizio no, poi dopo sei diventata meno chiara su tante cose”. Tutto risolto? Sembra di no, almeno così la pensa Alex Belli lontano dal GF Vip.







E non ha perso tempo a dirlo. “Caro TIKTOKIO – ha scritto Alex su Twitter – sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla donna che amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”. Un avvertimento forte e chiaro pronto ad arrivare dentro il GF Vip.



Sul rapporto tra Delia Duran e Antonio Medugno si era espressa anche Nathaly Caldonazzo prima di uscire dal GF Vip. Secondo me lui non ha paura di soffrire, se una cosa la sai dall’inizio che è così… non ti aspetti nulla. Sai che è un gioco. Un uomo che ti vuole ti prende, gioco o non gioco. Se una persona ti manda dei segnali. È piccolo e intimidito, levando la differenza di età, sei tanta roba capito?! Magari lui è abituato a una ragazzina, pensano a volte che è difficile gestire donne come noi quando invece siamo fragili”.