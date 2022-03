Alessandro Basciano è stato indubbiamente colto di sorpresa nella sua ultima puntata in diretta del ‘GF Vip’, infatti senza grande preavviso è arrivata una seconda eliminazione tramite il televoto lampo ed è stato proprio lui a lasciare per sempre la Casa più spiata d’Italia. Ha inoltre dovuto salutare temporaneamente Sophie Codegoni, con la quale era ormai iniziata una love story. Ma dal momento del suo addio al reality show si sono praticamente perse le sue tracce e ora è uscito il motivo di tale decisione.

Intanto, dopo aver lasciato il ‘GF Vip’, sul suo profilo Twitter era parso questo messaggio postato probabilmente dal suo staff: “Questo mazzo posso finalmente dedicarlo a tutti VOI che ci siete stati dal primo giorno e che mi avete sempre supportato in tutto e per tutto! Grazie mille davvero 💪❤️ E adesso continuiamo a sostenere Sophie ❤️🙌 #GFvip #basciagoni”. Ma sui social network lui non ha pubblicato nulla in modo personale e i fan hanno chiesto a gran voce spiegazioni.

A parlare di Alessandro Basciano ci ha pensato un suo caro amico, tra l’altro molto conosciuto nel mondo del gossip perché fornisce informazioni importanti sui vari personaggi famosi. Questa persona è rimasta tra l’altro sorpresa negativamente dall’atteggiamento assunto da Sophie, dopo l’uscita di scena dell’ormai fidanzato: “Non ha pianto, non ha versato nemmeno una lacrima”. Quindi, avrebbe molti dubbi sui reali sentimenti provati dall’ex ‘Uomini e Donne’ nei confronti del giovane.





Poi però l’esperto di gossip e amico di Alessandro Basciano, Alessandro Rosica, ha svelato cosa sta succedendo all’ex gieffino e ha ammesso di averlo sentito poco fa: “Mi state chiedendo – ha detto parlando con i follower in una diretta Instagram – se ho sentito Alessandro. L’ho sentito fino a poco fa e anche tanto e mi ha fatto piacere perché mi è mancato. Lui ha trovato un vero amico ed io anche, lui sta bene ed è rilassato. Sta a casa e fino a giovedì non userà i social”. Quindi, fino alla prossima puntata del programma.

