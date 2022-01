“Vuoi essere squalificato?”. Alessandro Basciano scatena la furia del GF Vip: autori costretti a intervenire

Grande Fratello Vip 6, rischio qualifica per il gieffino. Non perde un solo colpo di scena il reality show di Alfonso Signorini. Puntata dopo puntata gli inquilini della casa continuano a sorprendere il pubblico, avvicinandosi sempre di più al grande finale. Ma prima del fatidico verdetto, può davvero succedere ancora di tutto. E a volte basta anche solo una frase per stravolgere ogni aspettativa.

Non è il primo a finire nel girone del rischio squalifica. Stiamo parlando proprio di Alessandro Basciano al centro della discussione animata avuta nel cuore della notte con Sophie Codegoni. Ma procediamo con ordine per capirne i retroscena. Momento nomination di venerdì sera: Delia ha fatto proprio il nome di Alessandro. Il motivo è presto spiegato.

Alla Duran non sarebbe piaciuta una frase pronunciata da Basciano. Poi lo sfogo di Sophie all’indomani di una festa avvenuta in casa durante la giornata di sabato e scappa fuori un’espressione poco carina usata da Basciano “Mi sono aperta in tutti i modi possibili. Gli ho detto di quelle cose importanti, mi sono veramente fidata e aperta. Io ti giuro su mia mamma che gli ho detto: ‘usciamo di qui insieme’ perché l’avrei fatto”.





“Mi giudica tutti i giorni, sto male per quale motivo? Stasera dal nulla che mi dice: ‘Vai a fancul* sfigata ma che cazz vuoi? Vai fuori dai coglion’. Mi deve fare stare male un giorno sì e uno no… Mi sono aperta. Ogni volta… è sempre così la sequenza. Mi apro e mi trattano di mer**, sempre così. Quando decido di mettere da parte le mie paure mi trattano malissimo”.

Ma non solo questo. Infatti proprio durante un confronto tra Sophie e Soleil sul divano, ad Alessandro viene la cattiva idea di togliere il microfono per dire qualcosa alla Codegoni. La regia a quel punto interviene: “Devi indossare il microfono. Vuoi essere squalificato?“. La risposta di Basciano provoca non poco: “Sì“, scatta un “Perfetto“. Cosa accadrà a questo punto?