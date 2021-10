Manca poco all’inizio della puntata del Grande Fratello Vip. E dalle anticipazioni si preannunciano tanti colpi di scena. In nomination ci sono Carmen Russo, Ainett Stephens e Soleil Sorge. I telespettatori dovranno decidere chi salvare: il concorrente con più voti sarà immune la prossima puntata. Non è prevista infatti alcuna eliminazione. Inoltre proprio Soleil Sorge potrebbe essere al centro delle discussioni poiché è previsto un incontro bomba nella Casa più spiata d’Italia.

Stando a quanto riferisce sito ‘361magazine’ potrebbe incontrare Iconize: “L’influencer italo-americana, secondo quanto riportano gli audio e gli screenshot riportati da questa persona, avrebbe aiutato l’ex amico a mettere in scena la finta aggressione, sostenendolo, supportandolo e dandogli persino suggerimenti su come rendere verosimile la farsa architettata ad hoc. Uno sviluppo inedito ma ben poco inaspettato, che preannuncia nuovi scenari”.

All’interno della Casa c’è chi la difende come Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha spiegato che ormai ogni gesto o parola di Soleil Sorge venga male interpretata da Sophie Codegoni e dalle altre concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Un atteggiamento che secondo Manila Nazzaro non porterà a nulla se non a creare tensioni inutili nella casa del GF Vip: “Se ogni volta queste si sentono attaccate da qualsiasi cosa non ne usciamo più. Perché poi lei alza il braccio e loro ‘ha alzato le braccia ce l’ha con noi’. Cioè state calme….”.





Sempre per difendere Soleil Sorge, Manila Nazzaro ha attaccato Sophie Codegoni. All’ex Miss Italia non sono piaciute le parole della tronista nei confronti di Soleil Sorge: “Che vipera, con l’uscita di Raffa è stata proprio un’arpia…”. “Prima dice che la stima come donna, e poi le ha addirittura detto che è un’arpia. Cioè anche no, questo non mi piace. Questo perché? Soltanto perché ha esultato per l’uscita di Raffaella?”, è il concetto che ha espresso Manila Nazzaro.

Infine l’ex Miss Italia ha poi concluso questo suo lungo sfogo spiegando che Sophie Codegoni è stata un tantino fuori luogo nel dire certe cose alla sua rivale di sempre nella casa più spiata dagli italiani: “State calmi. È un modo di fare, discutibile, io le ho detto che non mi è piaciuto, proprio come ha fatto anche Davide con Samy, punto. Ma da qui a dire che se tu esulti così perché sei una stronz*, sei cattiva, sei una arpia…”. È possibile che di questo sfogo di Manila Nazzaro se ne parli anche durante la diretta del GF Vip.