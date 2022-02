Momento nerissimo per Nathaly Caldonazzo. La sua presunta frase gravissima al ‘GF Vip’ la mette ancora seriamente a rischio, infatti nella prossima puntata in diretta di lunedì 28 febbraio potrebbero esserci novità ed eventualmente provvedimenti, se dovesse essere accertata la sua colpevolezza. Ma anche fuori dal reality show la situazione non è grandiosa per lei, anche se ovviamente non sa ancora nulla di tutto questo. Ma sono emerse accuse pesantissime nei confronti della concorrente.

Inoltre, durante la scorsa puntata Jessica Selassié è stata durissima con Nathaly Caldonazzo: “Nomino Nathaly perché quanto mi è stato riferito non mi piace. Anzi, se possibile invito la mia famiglia a fare una diffida su Nathaly Caldonazzo perché non voglio che parli più di me né Lulù. A me bastano le parole di Alessandro che è un mio amico. Poi, tra l’altro, vorrei aggiungere che è stata detta quella frase che abbiamo detto dove lei ha detto”. E vedremo che altri conseguenze ci saranno su questa questione

Una persona che la conosce bene ha voluto scrivere una lunga lettera al settimanale ‘DiPiù’ e ha preso di mira proprio Nathaly Caldonazzo: “Hai criticato Soleil per aver sedotto Alex ma tu non ti sei fermata e hai sedotto Andrea, anche se lui era sposato con me. Da lì in poi mio marito ha iniziato ad avere strani comportamenti: mandava spesso dei messaggi di nascosto, lo sentivo distante, fino a che uno dei miei figli ha visto per caso un messaggio sul suo cellulare, con scritto “Ti amo”, firmato da Nathaly”.





A sparlare di Nathaly Caldonazzo e a difendere dunque Soleil Sorge ci ha pensato Daniela Pandini, l’ex moglie dell’ex compagno della gieffina, Andrea Ippoliti, la quale ha aggiunto a ‘DiPiù’: “Ti definisci paladina delle donne, quando invece ti sei intromessa in un matrimonio con tre figli. Andrea ha le sue colpe, ma tu non hai fatto niente per evitarlo e dovresti scusarti con me. Ora non nominare mai più nessuno della nostra famiglia. Perché il male che abbiamo ricevuto da te ci basta e avanza”.

E per concludere la Pandini ha affermato ancora su Nathaly, alle prese con accuse pesantissime: “Lo hai etichettato come un narcisista patologico, non pensando che a casa c’erano i suoi figli che guardavano la televisione. Noi abbiamo avviato le pratiche per la separazione, ma siamo sempre una famiglia e lui ha cercato di correggere gli errori fatti, soprattutto con i figli”. Ne vedremo dunque delle belle in puntata.