GF Vip 8, voce clamorosa sui prossimi concorrenti: pare infatti che ci sarà anche il famoso politico nella Casa più spiata d’Italia. Conferme ancora non ce ne sono ma pare proprio che Alfonso Signorini sia ad un passo dall’annuncio dopo aver strappato, con molta fatica, il suo sì. Le ultime sono state ore molto concitate per il Grande Fratello Vip, con la voce sempre più forte sui due prossimi opinionisti che andranno a riempire i vuoti lasciati da Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Secondo le ultime indiscrezioni, fornite da Amedeo Venza, sarebbero vicini alla firma con il programma di Canale Cinque Paola Barale e Giuseppe Cruciani. Di recente lei, parlando con il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha confidato: “Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili”. Il nome che sta arrivando adesso però è molto più forte.





GF Vip 8, l’ex senatore Antonio Razzi tra i probabili concorrenti

Si tratta di Antonio Razzi, l’ex senatore per il quale la possibile partecipazione al GF Vip 8 non sarebbe la prima esperienza televisiva. Tra le apparizioni più note, si ricorda quella a Ballando con le Stelle nei panni di concorrente, nel 2019, “per – scrive Gossip e tv- poi tornarvi l’anno successivo come tribuno del popolo, affiancato da Gianni Ippoliti e Rossella Erra. Non venne riconfermato nel 2021, in occasione della sedicesima edizione del programma targato Rai 1”.

Antonio Razzi è stato uno dei politici italiani più discussi degli ultimi anni. Nel 1965 lascia l’Abruzzo, sua terra natale, emigrando in Svizzera a soli diciassette anni, lontano dalla madre e dal padre. Incomincia la sua attività lavorativa ad Emmenbrücke presso la “Viscosuisse” (fabbrica produttrice di filati per uso industriale), attualmente chiamata “Tersuisse Multifils SA” (Ferrari).

Alle elezioni politiche del 2006 viene eletto alla Camera dei deputati nella lista dell’Italia dei Valori nella Circoscrizione Estero – Europa e confermato alle elezioni politiche del 2008. Nel dicembre 2010, con l’avvicinarsi della votazione sulla mozione di sfiducia al Governo Berlusconi IV, Razzi lascia l’Italia dei Valori e passa a Noi Sud. La sua carriera politica è stata poi interamente legata a Forza Italia e Silvio Berlusconi.