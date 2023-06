Brutta notizia per Alfonso Signorini, in vista del GF Vip 8. Una papabile concorrente ha rivelato che non sarà protagonista nel reality show di Canale 5 e per lei si tratta del secondo no consecutivo, dopo non aver accettato l’offerta nella passata edizione. Nulla da fare quindi per il padrone di casa del programma, che dovrà guardarsi intorno e individuare altri famosi per rendere accattivante le dinamiche nella casa più spiata d’Italia.

Intanto, prima di dirvi da chi Alfonso Signorini ha praticamente ricevuto il rifiuto a prendere parte al GF Vip 8, con lei che non diventerà quindi concorrente a partire dal prossimo mese di settembre, c’è anche stata un’altra notizia non bella per lui. Secondo TvBlog, Mediaset avrebbe molti dubbi sul nome di Emanuele Filiberto come opinionista, che dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice del serale sembrava poter diventare opinionista del reality show di Canale 5.

Leggi anche: “Signorini sa già tutto”. GF Vip 8, Mediaset non torna indietro: ha preso la sua decisione





Alfonso Signorini, per il GF Vip 8 arriva un no da una papabile concorrente

A questa donna sono state poste delle domande particolari sul social network Instagram e lei ha prontamente risposto a quello che le era stato chiesto dai fan. Alfonso Signorini avrà già saputo tutto e non sarà stato molto felice. Al GF Vip 8 lei non sarà una concorrente e ancora una volta ha solamente sfiorato la sua partecipazione. L’anno scorso dovette dire di no per una motivazione comunque più seria.

Ad annunciare la brutta notizia per Signorini e il pubblico è stata Patrizia Groppelli, nota per essere opinionista di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso: “No, non parteciperò come concorrente. L’anno scorso dovevo entrare, poi è successo un patatrac con mio padre che non è stato bene. Quindi nemmeno quest’anno parteciperò. Tiferò tantissimo il reality, anche perché secondo me sarà un’edizione diversa, ma esclusiva”.

Patrizia Groppelli è anche la moglie del giornalista Alessandro Sallusti, con il quale si è unita in matrimonio il 31 maggio scorso a Milano. Poi il 4 giugno ha avuto luogo la seconda cerimonia alla presenza dei loro amici più intimi. E il futuro di lei, quindi, non sarà al GF Vip.