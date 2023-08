Il GF Vip 8 si avvicina a grandi passi e sono tanti i nomi dei concorrenti che stanno uscendo in questi giorni e ore. L’ultimo che Alfonso Signorini avrebbe contattato è davvero molto particolare e rientrerebbe comunque nelle indicazioni di Pier Silvio Berlusconi, non trattandosi di un personaggio trash. Ha 74 anni ed è pronto a stupire nella casa più spiata d’Italia, se davvero dovessero dargli la possibilità di mettere in mostra le sue caratteristiche.

La sua vita è stata contrassegnata da successi importanti e ora sarebbe propenso a tuffarsi nell’avventura del GF Vip 8. Sui concorrenti si è detto tutto e il contrario di tutto, ma adesso la fonte dalla quale è uscita questa notizia è decisamente molto attendibile e il pubblico sta aspettando con ansia le varie ufficialità. Andiamo a vedere chi potrebbe diventare il prossimo vippone a rendere interessante il programma Mediaset.

GF Vip 8, nuove voci sui concorrenti: “Entra a 74 anni nella casa”

Nella casa del GF Vip 8, tra i papabili concorrenti potrebbe esserci un attore 74enne, protagonista in passato di film di grande successo. Ma pochi anni fa ha anche preso parte ad un’altra trasmissione televisiva, però su Rai1, ci riferiamo a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Ora potrebbe accettare invece la corte di Alfonso Signorini. A confermare la notizia è il sito TvBlog, che in anteprima ha tirato fuori dal cilindro questa identità.

A partecipare al GF Vip 8 potrebbe essere Ninetto Davoli, nato l’11 ottobre del 1948 in Calabria. Secondo TvBlog, “sarebbe stato contattato per valutare l’ipotesi di un suo ingresso nella casa di Cinecittà”. Pier Paolo Pasolini fu colui che vide le sue grandi potenzialità e gli permise di prendere parte al film Uccellacci e Uccellini con Totò. Ma ha anche partecipato ad altre pellicole passate alla storia del cinema italiano, Il fiore delle Mille e una notte, Il Decameron e Teorema per citarne tre.

Nel 2020 è stato uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, infatti Ninetto Davoli ha ballato insieme ad Ornella Boccafoschi, con la loro esperienza finita alla terza puntata della trasmissione. In tv la sua ultima apparizione come attore è stata nella serie È arrivata la felicità.