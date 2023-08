Nome bomba per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, ci sarebbe anche la benedizione di Pier Silvio Berlusconi. Come sempre accade l’ufficialità non ci sarà fino al momento della prima puntata del programma, ma gli indizi non mancano. Sul cast, tuttavia, si sono fatti tanti (anche troppi) nomi. “Ormai per il Grande Fratello sono stati fatti cento nomi ma quelli sicuri sono veramente pochi. – ha scritto Ivan Rota su Dagospia – La maggior parte dei vip ha rifiutato di partecipare”.>ù

>“Ha minacciato con una bottiglia di vetro”. Scomparsa Kataleya, il gesto choc del padre della piccola: ricoverato dal 118. Il dramma in casa, interviene la polizia

“Anche la famosa cantante Fiordaliso non ci sarà in quanto in tournée sino a ottobre (ma potrebbe entrare in corso d’ opera)”. C’era poi stata la voce di una nuova cantante. “Il rinnovato reality show della Casa più spiata d’Italia potrebbe riservare all’occhio pubblico TV un cast di concorrenti misto, tra personaggi popolari e persone comuni, e tra i primi Donatella Rettore potrebbe rappresentare la svolta anti-trash maturata ai vertici di Mediaset, facente capo a Pier Silvio Berlusconi”, si legge su Il Sussidiario.





GF Vip 8, Marcella Bella tra i possibili nuovi concorrenti

“Il presunto ingaggio di Donatella Rettore potrebbe essere il marcatore di un ridimensionamento della produzione Mediaset ai danni della quota social dei protagonisti nel cast del nuovo Grande fratello. Il rinnovato reality show potrebbe, infatti, incentrare minore attenzione sul mondo dei social media, a differenza di quanto accaduto nelle ultime edizioni del GF vip”.

Donatella Rettore aveva però smentito: “Confesso è vero, a settembre per la gioia di non so chi, parteciperò al Grande Fio de na mi****a Show. Se parteciperei al Grande Fratello? No! Ma non ho nulla contro chi lo fa. Io sono troppo nervosa, mi annoio e sono claustrofobica”. Nelle ultime ore è stata la volta di Marcella Bella, la cantante 71enne che non ha commentato.

Secondo i fan un indizio. Marcella Bella non solo sarebbe gradita a Signorini ma anche a Pier Silvio Berlusconi. La sua presenza ed il suo dinamismo sarebbero sicuramente pepe nell’edizione. Se dovesse partecipare una cosa è sicura: Marcella scatenerebbe sicuro il panico nella casa più spiata d’Italia.