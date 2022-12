Caos al GF Vip 7, infatti dopo la puntata c’è stato un attacco ad Attilio Romita e non sono state certamente utilizzate parole dolci. Per Alfonso Signorini quello del 12 dicembre non è stato un appuntamento del tutto straordinario, infatti si sono registrati degli episodi che hanno fatto discutere. Katia Ricciarelli ad esempio ha stonato durante l’esibizione davanti ai vipponi e agli sposi Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Inoltre, non è andata meglio al cantante Riccardo Fogli.

Quest’ultimo è uno dei nuovi concorrenti e, quando ha fatto il suo ingresso nella casa, avrebbe voluto suonare a dovere ma ha ritrovato la chitarra scordata. Ma fuori dal GF Vip 7 Attilio Romita ha subito un attacco durissimo da una vip, la quale è rimasta sconcertata da quanto visto. In particolare, ad essere stato messo nel mirino è stato il concorrente Attilio Romita. Lui ovviamente non ne sa nulla, ma all’esterno della trasmissione c’è stata una durissima reprimenda social. E probabilmente non è ancora finita qua.

GF Vip 7, attacco di una vip ad Attilio Romita

Come ricordato dal sito Biccy queste parole contro il GF Vip 7 e Attilio Romita, che sono state un attacco vero e proprio della vip, non sono le uniche proferite dalla donna in questione. Infatti, se l’era anche presa con Antonino Spinalbese definendolo una persona narcisista patologica. Stavolta lei, durante la messa in onda della puntata in diretta, ha deciso di utilizzare il social network Twitter per scrivere affermazioni molto pesanti nei confronti del giornalista, il quale è riuscito comunque a rimanere nella casa grazie al televoto.

Questo quanto detto nei confronti di Attilio Romita da Anna Pettinelli: “Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei (in riferimento a Sarah Altobello n.d.r.). Fuori subito dal Grande Fratello Vip. Che figura. Attilio, in oltre 20 anni di Grande Fratello, è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella me*** dove si trova”. La critica pesantissima della conduttrice radiofonica è arrivata, in seguito alle vicende che hanno coinvolto Sarah e la compagna Mimma, arrabbiata per gli atteggiamenti ambigui di lui.

Ma che schifo! Attilio!Un uomo che si struscia per giorni e poi di vergogna di lei. Fuori subito dal #GFvip — anna pettinelli (@annapettinelli) December 12, 2022

E sotto il post di Anna Pettinelli gli utenti hanno commentato: “Annina nostra, quanta verità”, “Tanto sarà il prossimo ad uscire”, “Mamma mia lo schifo di Attilio”, “Tu scegli sempre di parlare la lingua della verità”, “Se ha un briciolo di dignità dovrebbe uscire subito di sua iniziativa”.