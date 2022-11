“Io sul trono”. Dal GF Vip a Uomini e Donne: la notizia boom sulla vippona fa già discutere

Ha preso parte al GF Vip 7, ma ora la concorrente è pronta per Uomini e Donne. Questa la clamorosa dichiarazione della donna, che ha rilasciato un’importante intervista nella quale ha spiegato di aver intenzione di approdare nel dating show di Maria De Filippi. Una confessione a tutto tondo, che ha toccato ovviamente anche l’argomento reality show. Parole che hanno lasciato senza parole milioni di telespettatori, che potrebbero vederla molto presto nuovamente protagonista su Canale 5.

Dal GF Vip 7 la concorrente potrebbe sbarcare su Uomini e Donne. Intanto, a fine puntata del 21 novembre Oriana Marzoli è scoppiata a piangere e successivamente ha specificato il motivo delle lacrime: “Antonino, sono arrabbiata con te. Tu hai detto che hai paura di stare con me. Tu mi hai detto che ‘il problema non sei tu ma sono io’, questa frase la dicevo io ai ragazzi quando non mi interessava più conoscerli. Quindi se tu me l’hai detta significa che non vuoi più conoscermi”. Ma torniamo al presente.

GF Vip 7, ex concorrente verso Uomini e Donne? La candidatura

Questa ex GF Vip 7, che è stata un’importante concorrente seppur per poco tempo, è pronta a partecipare a Uomini e Donne in veste di tronista. O perlomeno questa è la sua intenzione. Parlando della sua esperienza nel reality ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni: “Avrei voluto continuare almeno per altri due mesi, mi interessavano molto le persone nuove che erano entrate. Mi sono disintossicata per un mese dal cellulare, non mi è mancato. Stavo proprio bene lì, ma per il carattere che ho sono durata anche troppo”.

Poi ha detto ancora a Tv Sorrisi e Canzoni sul GF Vip: “Ti mancano le persone che stanno fuori, pensavo a mia figlia Aurora ogni giorno. Ma ringrazio Alfonso, dopo cinque anni sono pronta per cercare l’amore”. Ed ecco la sua candidatura a Maria De Filippi: “Potrei propormi a Maria come tronista a Uomini e Donne over. Magari anche con Wilma Goich, visto che anche lei ha capito che il suo cuore è pronto ad innamorarsi ancora”. E chissà se Cristina Quaranta condividerà davvero il trono e avrà Wilma al suo fianco.

Cristina Quaranta ha tanta voglia di ritrovare l’amore e quindi la speranza potrebbe arrivare da Uomini e Donne. Maria De Filippi avrà letto questa intervista dell’ex vippona e chissà se non prenderà davvero in considerazione questa proposta della showgirl e conduttrice televisiva.