GF Vip 7, terremoto in arrivo: la concorrente top pronta a lasciare. Quella di ieri è stata una puntata intensa, conclusa con l’eliminazione di Pamela Prati. Tanti i momenti difficili, a cominciare dallo sfogo di Antonella Fiordelesi contro Micol. “Micol mi ha profondamente mancato di rispetto. Fare quei confessionali, dove parla di cose vostre intime, di giochi che facevi in macchina con lei, che la volevi in vacanza quest’estate, a me questa cosa dà fastidio. Sento che mi ha mancato di rispetto. Io non voglio avere più niente a che fare con Micol, è come se non esistesse più in questa casa”.



E ancora: “E mi hai mancato di rispetto anche tu, perché sei il primo a cui dà fastidio se mi avvicino a qualcuno o se viene il mio ex, ex reale, non come nel tuo caso che è stata una scappatella come tante. […] Non sei una persona selettiva, ti andava bene qualsiasi cosa prima di stare con me”. Ma la vera protagonista è stata Giaele.

Leggi anche: “Ti ho scoperto”. GF Vip 7, guai per Attilo Romita: Sonia Bruganelli ha capito tutto





GF Vip 7, terremoto in arrivo: Giaele De Donà pronta a uscire



Giaele che prima ha avuto un confronto con Antonino. “Io ti devo ringraziare per i tuoi consigli. Adesso capisco anche perché avevi fatto dei passi indietro e ti eri raffreddato. Ho compreso che l’avevi fatto per me, dopo aver visto la lettera di Brad. Anche le parole di mio padre mi hanno fatto capire tanto. Mi ha detto che tu sei un buon amico e che io forse volevo altro”.



E ancora: “Nonostante tutto io in diretta ho voluto dire la verità. Intendo quando mi hanno chiesto cosa provo per te, se era solo amicizia o di più. Avrei potuto non dare la risposta sulla cotta per te. Però io voglio essere sincera sempre”. Ma la vera bomba è scoppiata dopo. Giaele ha ammesso che, nelle prossime ore, chiederà informazioni in confessionale al GF Vip per essere aggiornato sullo stato di salute del suocero Larry che si è purtroppo aggravato.



“Sono certa che mi spiegheranno tutto quello che sta succedendo. Poi io sto in pensiero per Brad perché tiene molto a suo padre. Anche perché voglio capire a che stato è. Ci manca solo che viene a mancare mio suocero e io lascio solo mio marito fuori ad affrontare questa cosa. Non esiste, voglio stare al suo fianco”.

“Con lei una schiacciata”. GF Vip 7, bufera su Attilio Romita. Il pubblico: “Cacciatelo subito”