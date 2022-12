Domani sera nuovo appuntamento con il GF Vip 7 dopo il cambio di programmazione deciso da Mediaset. Una puntata alla base della quale ci sarà il confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi arrivati ai ferri corti con il pubblico social che si spacca. Scrive un’utente: “Io essendo una persona matura ho cambiato totalmente idea su Antonella quindi la difenderò sempre. Mi dispiace vedere con quanta cattiveria parlano di lei. Voi vedete solo quello che fa lei perché non potete vederla ma mettetevi nei suoi panni e capirete”.



E ancora: “Antonella sicuramente è una donna molto difficile da frequentare ma Edoardo è una persona che se fossi una donna non vorrei mai accanto a me un ragazzo perché non posso definirlo un uomo e che in 5minuti dice a una donna sei ignorante cretina imbecille tu sei pazza e in più gli dice se vuoi stare insieme a me devi fare quello che ti dico io non è un uomo ma un pezzo di merda”.

GF Vip 7, cambia la programmazione: stop il 24 e 31 dicembre



Commenti aspri però anche sull’ex di Francesco Chiofalo: “E aprite gli occhi perché Antonella purtroppo per chi non la capisce passa per quella falsa e cattiva ma in realtà è la più buona e diciamoci la verità dice sempre tutto in faccia magari anche sbagliando i modi ma lo fa e bisogna apprezzarlo detto questo io mi incazzo davvero perché è orribile vedere come la stanno trattando tutti”.



Staremo a vedere quello che succederà. Intanto c’è una dato certo: quella del 17 sarà l’ultima puntata in onda sabato. Per il GF Vip 7 infatti ci sarà un nuovo cambio di programmazione. Dalla settimana successiva il GF Vip cambierà nuovamente programmazione e la messa in onda della puntata serale del sabato risulta sospesa dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.



Nello specifico, il 24 dicembre al posto della banda Signorini ci sarà “Natale a Gerusalemme”, concerto speciale che vedrà protagonisti i tre tenori de Il Volo. Mentre il 31 dicembre il reality show sarà sostituito dal concerto di fine anno in onda in diretta da Genova e condotto da Federica Panicucci.