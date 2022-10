GF Vip 7, puntata a dir poco turbolenta quella di ieri, tanta carne al fuoco e tensione alle stelle con Sonia Bruganelli che accusa Cristina Quaranta: “Sei falsa”, ha detto senza mezzi termini la moglie di Paolo Bonolis. Prima del clamoroso sfogo contro la showgirl c’era stato quello contro Pamela Prati con il caso Mark Caltagirone a tenere banco. Sonia infatti non crede fino in fondo a Pamela e non lascia margine di dubbio in proposito: “L’unico dubbio è quando lei ha fatto la copertina vestita da sposa. perché farsi fotografare con l’abito da sposa quando non aveva mai nemmeno visto lo sposo?”.



“Ti reputo molto intelligente quindi… Se ti dicono di fare una foto vestita da sposa e non hai mai visto l’uomo che dovresti sposare c’è qualcosa di strano. Non è che ti sei sentita in dovere perché non sapevi come uscirne?”. E ancora: “Noi non ti abbiamo truffato, non ce la puoi avere con noi. Questo atteggiamento non è giusto nei nostri confronti. Noi ti diamo il beneficio del dubbio ci dovresti ringraziare, invece di fare tutta sta scena”.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli accusa Cristina Quaranta: “Sei falsa”



“Perché cavolo su e dai. Tutti abbiamo vissuto cose sulla nostra pelle, ma non andiamo mesi a guadagnarci soldi in televisione”. Ne era seguito una risposta durissima con Sonia che non rinunciava a dire la sua. Poi a finire sotto le grinfie di Sonia è stata Cristina. Il motivo? Il dialogo sul massaggio da parte di Nikita, da olti giudicato malizioso, che aveva mandato su tutte le furie la fidanzata dell’ex tronista.



Soraia Allam aveva infatti attaccato duramente Cristina sui social. “I neuroni si possono usare anche tutti insieme, spero per te che questo commento è stato espresso perché sei ignorante e non per provocazione”. Ieri sera Cristina si è difesa: “Non c’era assolutamente malizia, era una domanda pulitissima”. E stavolta a rispondere ci ha pensato la moglie di Bonoli.



Attacca Bruganelli: “Siccome è amata perchè è vera e sincera, in questo momento non sei sincera, la malizia ce l’hai messa, sai la fragilità di lui. Hai detto che non capisce, non è vero, siete voi che lo considerate così”. Insomma, secondo Sonia il comportamento di Cristina sarebbe falso. Probabilmente, credono in parecchi, finalizzato a ritagliarsi uno spazio all’interno dello show.

