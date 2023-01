“Ha rubato i soldi, attenzione”. Alfonso Signorini gela vipponi e pubblico dopo il gravissimo fatto al GF Vip

“Dovete fare attenzione”. Questo l’appello lanciato da Alfonso Signorini durante l’ultima puntata in diretta del GF Vip 7. Lunedì 23 gennaio è andata in onda la ventiseiesima puntata del reality show di Canale 5 e il pubblico ha deciso il nome del vippone che ha dovuto abbandonare la casa.

In nomination al GF Vip 7 c’erano Sarah Altobello, George Ciupilan, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Wilma Goich. Il pubblico da casa ha deciso di eliminare quest’ultima. La cantante aveva già abbandonato il reality show ma era rientrata in gioco grazie al biglietto di ritorno trovato all’interno del bussolotto con su scritto il suo nome e aperto in diretta. Questa volta è un addio per Wilma, che prima di arrivare in studio ha ringraziato tutti perla bellissima esperienza.

GF Vip 7, Alfonso Signorini parla della truffa degli aerei

Durante la diretta del GF Vip 7 ci sono stati colpi di scena, come l’incontro-scontro avvenuto tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Le due sono state chiamate in super led da Alfonso Signorini, ma il faccia a faccia è finito nel peggiore dei modi. Poi ci sono state le sorprese, come quella molto commovente ricevuta da Edoardo Tavassi: una lettera del padre.

Nel corso della puntata del GF Vip 7 Alfonso Signorini è stato costretto a lanciare un appello al pubblico italiano. “Mi hanno riferito che una su Twitter e sui social raccoglieva i soldi degli aerei e poi se l’è data a gambe. Ha raccolto 12 mila euro”, ha detto il conduttore facendo riferimento alla truffa della raccolta fondi fatta per inviare un aereo a Oriana e Daniele. Cosa che ovviamente non è avvenuta perché poi l’account da dove era stata lanciata l’iniziativa era stato cancellato.

ALFONSO E GIULIA CHE PARLANO DELLA TRUFFA CHE HA FATTO LA RAGAZZA DEGLI AEREI ✈️ #GFVip pic.twitter.com/IGkOwdQkE9 — William (@Nikiterslandia) January 23, 2023

Sul caso è intervenuta anche Giulia Salemi. L’ex vippona e ‘voce del popolo’ di questa edizione del GF Vip 7, ha rivelato che le truffe organizzate per inviare un fantomatico aereo a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro erano due. “Sì, i fan di Oriana e Daniele hanno fatto due raccolte. Hanno raccolto i soldi e poi lei ha disattivato l’account ed è sparita”, ha spiegato la Salemi.