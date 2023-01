Al GF Vip 7 il concorrente pronto a lasciare la casa. Purtroppo non è una sua volontà, ma una inevitabile conseguenza dopo che sono uscite fuori delle notizie tutt’altro che rassicuranti sul suo conto. Ovviamente tutto potrebbe cambiare ancora, ma le sue speranze sono ridotte davvero al lumicino. Non mancherebbe il dispiacere del pubblico del reality show, che lo vorrebbe vedere ancora a lungo nel programma di Alfonso Signorini. Ma evitare che tutto ciò accada sta diventando giorno dopo giorno molto complicato.

Intanto, prima di dirvi tutto sul GF Vip 7 e il concorrente che starebbe per lasciare la casa, dobbiamo rivelarvi che c’è stata una crisi improvvisa di Antonella Fiordelisi. In piena notte l’influencer campana ha avuto una ‘crisi d’ansia’. A quel punto Nicole Murgia ha consigliato ad Edoardo di andare da lei: “Scusate se vi interrompo, ma Antonella non sta bene. Ha appena detto che vuole andare a casa ed ha un attacco di panico“. A quel punto Antonella dice ad Edoardo che alla base del suo malessere c’è l’amicizia tra lui e Oriana: “Sto male perché non sei come mi aspettavo. Io soffro di questa cosa, per me non è un gioco”.

GF Vip 7, un concorrente starebbe per lasciare la casa

Purtroppo la notizia più brutta per questo protagonista del GF Vip 7 sarebbe dietro l’angolo. Questo concorrente dovrebbe lasciare la casa nei prossimi giorni, come preannunciato dal sito Blastingnews. Infatti, è stato effettuato un sondaggio molto importante e il risultato appare più che chiaro. Difficile sovvertire tutti i pronostici, anche se lui probabilmente ci proverà fino all’ultimo momento. Andiamo a vedere insieme cosa sta succedendo e chi dovrebbe abbandonare il sogno di vincere la trasmissione.

Secondo quanto rivelato, George Ciupilan è l’indiziato numero uno ad essere eliminato dal televoto nella prossima puntata in diretta, prevista nella serata di lunedì 30 gennaio. Contro di lui ci sono due vippone molto apprezzate dal pubblico, Nikita Pelizon ed Oriana Marzoli. E le due ragazze non dovrebbero avere problemi rilevanti a salvarsi. Soprattutto la modella originaria di Trieste sembra avere un vantaggio schiacciante, dato che ben il 48% dei votanti ha deciso di volerla ammirare ancora nella casa.

Per quanto riguarda Oriana Marzoli, dovrebbe ottenere il 33% delle preferenze, mentre per George si profila la sua eliminazione dal reality show col 19%. Staremo a vedere se queste previsioni saranno confermate dai dati reali, che saranno diffusi in puntata lunedì prossimo.