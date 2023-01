Furia del GF Vip 7 dopo gli ultimi fatti nella casa. I concorrenti di questa edizione del reality show condotto dal Alfonso Signorini continuano a non rispettare le regole e gli autori sono stati costretti a intervenire nuovamente per riprenderli. Nel corso di questi mesi i vipponi sono finiti al centro della bufera per via dei comportamenti scorretti.

Due settimane fa il gruppo dei concorrenti ha subito una riduzione del budget. “Vi abbiamo detto che è fondamentale avere rispetto per il pubblico che vi segue da casa, nonostante questo il GF è stato costretto a richiamarvi più volte. Se non rispettate le regole, riduciamo il budget. Anche se mi sembra che sia molto puerile perché non parlo ai bambini di cinque anni”, aveva detto Alfonso Signorini.

GF Vip 7, la regia sgrida i concorrenti che non usano i microfoni

In queste ore gli autori del GF Vip 7 sono nuovamente intervenuti nella casa per annunciare provvedimenti se i vipponi continueranno a non rispettare le regola della casa. Mentre alcuni concorrenti parlavano il GF Vip 7 è dovuto intervenire. Oriana e Giaele parlavano del comportamento di Wilma: “Eravamo in cucina, brava! E ieri ha detto che non lo aveva mai detto. E poi parla malissimo di me in confessionale dopo che l’altro giorno, in cortiletto, mi dice che si è affezionata perché sono molto…“.

A un certo punto regia del GF Vip 7 è intervenuta per chiedere ai concorrenti di parlare con i microfoni in maniera comprensibile e di non nascondere il dispositivo. Sotto accusa anche Alberto, che dice qualcosa sotto voce a Oriana. Anche Giaele ha alzato il piumone sopra la sua testa per riferire qualcosa a Nicole Murgia. “Ragazzi fuori dai piumini… microfoni in bella vista, si parla in maniera serena, grazie“, sono state le parole di un autore nella casa.

Nonostante l’annuncio del conduttore del Grande Fratello Vip durante l’ultima puntata in diretta e i diversi interventi degli autori i vipponi continuano a non seguire le regole della casa. Molto probabilmente in questi giorni il Grande Fratello Vip deciderà di intervenire nuovamente e di comunicare un altro provvedimento.