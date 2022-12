Non è affatto sereno l’ambiente intorno al GF Vip 7 e anche fuori dalla casa la tensione è ai massimi livelli. Clizia Incorvaia ha deciso di difendere la sorella Micol Incorvaia e si prefigurano prese di posizioni durissime nei prossimi giorni. In queste ore è successo un brutto episodio ai danni della gieffina e la compagna di Paolo Ciavarro ha perso letteralmente la pazienza, preannunciando decisioni importanti della sua famiglia per aiutare Micol. E anche se non lo ha nominato direttamente, ce l’ha con una persona in particolare.

Nella casa del GF Vip 7 è nato un triangolo di polemiche, che ha coinvolto non solo la sorella di Clizia Incorvaia, ma anche Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo è l’ex di Micol Incorvaia e quindi c’è un bel po’ di gelosia nelle mura del reality show. Ma è all’esterno del programma che è giunta un’affermazione molto forte nei confronti di Micol e quindi Clizia non ci ha visto più e farà tutto ciò che è nelle sue possibilità per supportare la ragazza in questo difficile contesto.

GF Vip 7, Clizia Incorvaia difende Micol Incorvaia: “Valutiamo azioni”

Fuori dal GF Vip 7, dopo che Clizia Incorvaia ha letto cose scioccanti sul conto di Micol Incorvaia, ha pubblicato delle Instagram stories e ha annunciato di voler fare qualcosa per aiutare la sorella. Queste le parole contro Micol: “Micol è frustrata perché Edo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata. Questa è la verità. Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato (cosa che di lei non è mai stato). Sta pensando a un futuro con Antonella perché gli fa provare emozioni che non provava da quattro anni”.

A scrivere contro Micol è stato il padre di Antonella Fiordelisi, Stefano, che ha poi cancellato tutto dicendo di aver riportato esclusivamente dei pensieri dei fan: “Dire a una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno buscetta (come Clizia fece anni fa e fu squalificata)”. E Clizia ha reagito così, come ricostruito dal sito Gossip e Tv: “Mi piace come molti stiano strumentalizzando, scrivendo cose assurde, domani (oggi n.d.r.) ci sarà semplicemente un televoto di un gioco televisivo. Detto ciò, io so che quello che accadrà domani sarà la cosa giusta”.

Infine, Clizia ha esclamato: “Sono molto contenta di come mia sorella Micol abbia affrontato tante difficoltà, cattiverie gratuite sempre con buon cuore. Dando un esempio di donna stupenda che in televisione mancava. Forza Micol, e so già come finirà. Aggiungo come diceva mio nonno: ‘L’ignoranza è una gran brutta bestia’. Volevo poi dire una cosa molto importante. Io e la mia famiglia per preservare l’onore e il decoro di mia sorella Micol stiamo valutando le opportune azioni”. E vedremo cosa accadrà.