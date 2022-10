Brutte notizie al GF Vip 7 per un provvedimento disciplinare nei confronti dei concorrenti. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, all’indomani della puntata in diretta andata in onda nella serata di lunedì 10 ottobre. Patrizia Rossetti, supportata dai compagni di avventura Antonino Spinalbese e Luca Salatino, ha letto attraverso un tablet il comunicato ufficiale della produzione, che ha disposto nei loro confronti una punizione in seguito ad atteggiamenti che sono stati ritenuti scorretti.

Dunque, nella casa del GF Vip 7 il provvedimento disciplinare per i concorrenti deciso dall’alto ha lasciato senza parole i protagonisti del reality show. Alcuni si sono ritenuti colpevoli di questa situazione, anche se sono stati poi consolati da altri inquilini. A pagarne le conseguenze saranno tutti, nonostante siano stati in pochi ad aver commesso un’ingenuità che adesso è costata carissima. In particolare, c’è un vippone che non ha completamente rispettato la regola, ma il verdetto è per tutti.

GF Vip 7, provvedimento disciplinare per i concorrenti

La comunicazione del GF Vip 7, che ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare contro i concorrenti, è stata inequivocabile e il primo ad accusare il colpo è stato Amaurys Perez. Il gieffino ha ammesso di aver sbagliato, ma la stessa Patrizia Rossetti lo ha difeso: “Quando tu eri là, il freeze non vale solo per il singolo, ma per tutti noi. Io sentivo ‘o c’è il freeze o c’è il freeze’, ma abbiamo già sgarrato così”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Luca Salatino, quindi i responsabili sarebbero molteplici.

Questo il provvedimento del GF Vip 7: “Grande Fratello, in seguito alle reiterate inosservanze delle regole del freeze, ha deciso di assegnare una penalità a tutti gli abitanti della Casa. Il budget di 380 euro per la spesa è stato per questo motivo decurtato di ben 80 euro. Avete quindi a disposizione solo 300 euro per la vostra spesa settimanale”. Quindi, sono costretti a rinunciare ad una bella somma di denaro perché non hanno rispettato il regolamento. Amaurys Perez ad esempio non lo aveva fatto, durante la sorpresa di sua moglie.

Luca Salatino ha aggiunto: “Anche le persone che stavano qui e si sono alzate. Ora non è dare la colpa, ormai questo è successo”. Proprio l’ex Uomini e Donne ha iniziato successivamente a fare i conti per cercare di avere meno problemi possibili. Wilma Goich ha invece preso la decisione di non aiutare perché infastidita dalle discussioni, legate alla spesa settimanale, già avute nel recente passato.