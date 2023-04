Oriana Marzoli, il confronto con Micol Incorvaia prima della finale. I concorrenti del GF Vip 7 si apprestano a vivere gli ultimi momenti di convivenza all’interno della casa più spiata d’Italia, e se da un lato la tensione si fa sentire, dall’altro continua a esistere l’urgenza di chiarire al meglio il rapporto tra coinnquilini. E questo accade nonostante manchi davvero poco per tornare nuovamente alla vita quotidiana lontana da telecamere e orecchie indiscrete.

Il confronto tra Oriana Marzoli e Micol Incorvaia a un passo dalla finale. Ebbene si, nonostante manchi davvero poco per scoprire il nome della vincitrice o del vincitore ufficiale del GF Vip 7, i concorrenti continuano a confrontarsi e chiarirsi, laddove esista la volontà di mettere a tacere alcuni fraintendimenti. Ed è quello che sembra essere accaduto tra le due gieffine che, una volta faccia a faccia, hanno finalmente chiarito la reciproca posizione.

Il confronto tra Oriana Marzoli e Micol Incorvaia a un passo dalla finale: cosa è successo tra le due amiche

Meglio tardi che mai, recita un detto. E infatti Oriana Marzoli non sembra voler perdere tempo soprattutto se in ballo c’è una bella amicizia come quella nata con Micol Incorvaia. Anche i rapporti più complici talvolta meritano un chiarimento: Oriana Marzoli ha chiesto a Micol di spiegare il motivo della freddezza degli ultimi giorni: “Sono giorni che non parliamo e io non vengo da te perché temo il modo in cui potresti rispondermi”, ha esordito la modella venezuelana.

E Micol Incorvaia sentendosi chiamata in causa ha subito risposto: “Non mi hai nemmeno chiesto come stavo”. La chiacchierata man mano ha cominciato a prendere toni sempre più accesi che poi sembrano essere rientrati. Di recente il pubblico italiano ha effettivamente assistito a un periodo di malumori nella sorella di Clizia, che pare sia sia sentita esclusa. Motivo che l’avrebbe portata a isolarsi. “Vorrei solo porre fine a questa giornata tremenda”, ha esordito Micol.

Nello specifico sembra che Micol abbia sofferto una sorta di esclusione da parte degli autori del programma. Vicenda che è stata ampiamente argomentata anche tra gli utenti: “Mi dispiace troppo perché nonostante Micol era molto giù di morale, con la radio si era ripresa ed era felice, ma gli autori l’hanno nuovamente buttato giù”.