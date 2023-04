Nelle ultime ore, all’interno del GF Vip 7, Oriana Marzoli ha avuto un crollo. Ricordiamo che l’influencer venezuelana è stata una delle prime concorrenti ad entrare nella casa e soprattutto la prima a diventare finalista, ormai diverse settimane fa. Oriana è molto apprezzata dal pubblico italiano, in quanto è sicuramente una delle vippone che ha creato, all’interno del programma, maggiori dinamiche, già nei primi giorni ad esempio con Antonino Spinalbese.

Ricordiamo, infatti, che durante le prime puntate del reality ci fu una brevissima frequentazione tra Oriana Marzoli e l’ex di Belen Rodriguez. La storia poi si chiuse per volere di lui e ciò fece stare molto male la vippona. Durante, però, il corso dei mesi, Oriana ha riprovato un sentimento molto forte per un altro concorrente del GF Vip 7, ovvero Daniele Dal Moro. Anche la frequentazione con l’ex tronista di UeD non è stata semplice, ci sono stati spesso alti e bassi, dovuti ad insicurezze e gelosie prevalentemente da parte di lui.

Leggi anche: “Sai cosa succede in finale?”. GF Vip 7, Oriana a quattr’occhi con Tavassi: “Fidati di ciò che ti dico”





GF Vip 7, Oriana Marzoli e il crollo emotivo a poche ore dalla finale

Oriana non ha soltanto creato dei legami sentimentali all’interno del programma, ma soprattutto delle forti amicizie. Precisiamo infatti che la gieffina fa parte del cosiddetto gruppo degli ‘Spartani’, creatosi nel GF Vip 7, all’interno del quale fanno parte anche Edoardo Tavassi, Giaele De Donà e Micol Incorvaia, che sono tra l’altro attualmente anche loro finalisti del reality show. E proprio mentre parlava con i suoi amici di alcune scene di film toccanti, Oriana Marzoli non è più riuscita a trattenere le lacrime.

Durante il suo crollo emotivo, Oriana ha esordito con la frase: “Ho proprio bisogno di un abbraccio”. Gli altri vipponi hanno subito cercato di starle vicino, abbracciandola affettuosamente. Hanno anche cercato di distrarla, parlando ad esempio dei cartoni animati più belli, ma ciò non è servito. L’attrice venezuelana, infatti, ha continuato a versare lacrime. Probabilmente, questo crollo, potrebbe essere riconducibile proprio alla mancanza che Oriana nutre nei confronti dell’ex gieffino Daniele, uscito dalla casa già diverse settimane fa.

Alcuni però ipotizzano che si possa trattare anche di malinconia, in quanto manca sempre meno alla fine del programma. La finale infatti si terrà tra un paio di giorni, ovvero il 3 aprile. Spesso la Marzoli ha manifestato, parlando con i suoi compagni, la volontà di rimanere tra gli ultimi due concorrenti, per poter spegnere le luci della casa che l’ha accolta per tantissimo tempo. Per vedere le immagini del pianto di Oriana cliccate sulla parola video.