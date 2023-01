Momenti di tensione al GF Vip 7 tra Oriana Marzoli e un altro concorrente. La ragazza non si è accorta di una cosa, che stava accadendo in camera, ed è stata immediatamente rimproverata. Lei è entrata insieme a Daniele Dal Moro nella stanza e ha cominciato a parlare. Stavano discutendo del loro rapporto, infatti proprio nella notte tra il 27 e 28 gennaio è arrivata la pace tra i due inquilini della casa più spiata d’Italia, che hanno messo da parte le liti dei giorni scorsi e si sono nuovamente avvicinati.

Ma l’influencer non si è accorta di qualcosa di molto importante e al GF Vip 7 è scoppiato il battibecco tra Oriana Marzoli e il vippone. Parlando un attimo della riappacificazione tra lei e Daniele, i fan hanno commentato: “I loro battiti del cuore, piango”, “Guardateli, vi prego”, “Sono rimasti amici? Sì sì, ci crediamo proprio tutti. Neanche loro ci credono”. Vedremo come evolverà il rapporto nei prossimi giorni. La speranza è che possano aver risolto tutte le incomprensioni. Ma torniamo all’episodio preannunciato ad inizio articolo.

Leggi anche: “È successo stanotte”. GF Vip 7, colpo di scena tra Daniele e Oriana: le immagini parlano da sole





GF Vip 7, Oriana Marzoli ha uno scontro con un vippone

Mentre al GF Vip 7 era in corso la discussione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, un altro compagno di avventura si è arrabbiato non poco e l’ha ripresa davanti all’ex UeD. Lei ha subito provato a chiedere scusa, ma l’altro gieffino non è stato subito propenso a perdonarlo. Infatti, si è lamentato moltissimo perché gli ha rovinato un momento di pace che aveva ormai raggiunto. Non c’è stata comunque volontarietà da parte della venezuelana, che realmente non si era accorta di ciò che stava succedendo in camera.

Mentre stavano parlando, sia Daniele che Oriana non si sono resi conto che Alberto De Pisis fosse già a letto a dormire. E quest’ultimo si è infuriato con la ragazza: “Oriana, ma come stai? Ma come fai a non vedermi? Guarda il letto, guardalo”. Lei ha chiesto scusa, ma vedendo lui che continuava a insistere si è innervosita: “Min****, ma chi ca*** ti vede?. Vai ad urlare ad un’altra, tesoro”. E poi è andata via in compagnia di Dal Moro, il quale è scoppiato improvvisamente a ridere vedendo Alberto fuori di sé.

Oriana e Daniele che entrano in camera da letto mentre Alberto dorme.

Lui si sveglia e inizia a urlare "ORIANA MA COME STAI? COME STAI? MA COME FAI A NON VEDERMI, GUARDA IL LETTO, GUARDALO" 😭😭😭

(e Daniele che se ne va ridendo)

😭😭😭🤣🤣🤣#GFVIP #oriele #thepisis pic.twitter.com/utAQjPSdN2 — ema❄️ (@Emabi_03) January 28, 2023

Gli utenti hanno scritto, dopo aver visto le immagini: “Mai il plurale, sempre e solo Oriana”, “Maleducata, arrogante e bulla”, “Che poi va bene tutto, ma sei vai al GF Vip per dormire un po’ te lo meriti”, “Sono troppo fortiii”. Chissà se tra Oriana e Alberto arriverà un chiarimento.