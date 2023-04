La finalissima del GF Vip 7 si annuncia infuocata, a poche ore dall’ultimo atto i fan del programma hanno tuonato contro Giaele De Donà e Oriana Marzoli, colpevoli di aver violato il regolamento. Ci hanno pensato le telecamere a raccontare quanto successo ed ha scatenare i commenti che chiedono provvedimenti nei confronti delle due concorrenti. Difficile che la richiesta verrà accolta, togliere Oriana prima della finale sarebbe un duro colpo come, tra l’altro, dimostra l’amore che i fan hanno verso di lei.



Un esempio viene da questo commento social: “Che bella che sei Ory, leale spontanea, molto spesso sopra le righe, ma sempre vera, non ti sei mai nascosta dietro falsi sorrisi. Non ti sei mai vittimizzata, dopo palate di merda che hai preso, mi auguro tanto che porti questa vittoria a casa. E se non fosse cosi, ricordati chi non vince chi arriva prima, ma di chi si parla e parlerà di più. E tu questo gf lo hai portato avanti tu!! Forza Bebe”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli e Giaele hanno violato il regolamento?



È innegabile che dentro il GF Vip 7 Oriana sia stata una protagonista assoluta come è giusto che le regole vengano rispettate. A far saltare il coperchio, stavolta, è stato un commento di Milena Miconi che ha detto chiaramente come Giaele e Oriana fossero in bagno insieme. E il regolamento dice che non si può andarci in coppia o comunque in più di uno per volta. Non appena si è sentita questa frase la regia ha staccato.



I fan di Nikita “che – scrive Novella 2000 – da molto tempo dicono che alcuni concorrenti verrebbero protetti dal Grande Fratello, mentre ad altri viene fatta sempre la ramanzina”, si sono arrabbiati non poco. Il fatto che il GF Vip 7 abbia usato misure diverse nei confronti dei vari naufraghi era stato sollevato anche da Daniele Dal Moro, squalificato a differenza di quanto successo a Edoardo Tavassi responsabile di comportamenti simili.

M: " io devo fare pipì "

N: " vai è aperto "

M: " nooo, c'è Ori e Giale

N: " cosa stanno facendo, sono li da più di mezz'ora "



E via che la regia oscura l'audio

chissà perché

FORSE PERCHÉ NON SI PUÒ ANDARE IN COPPIA IN BAGNO#GFVIP #nikiters #NikiEnchantix #nikella #thepisis pic.twitter.com/vr5wbNuaT1 — robby02 (@rbuffagni) April 2, 2023



“Dovevo essere in studio lunedì…questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo – ha raccontato l’ex Uomini e Donne -. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato infra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento”.