Non è stato facile per i concorrenti del GF Vip 7 essere arrivati alla finale. Oriana Marzoli è stata la prima ad essersi conquistata l’accesso che garantisce di essere presenti all’ultima puntata, ma ora anche lo scoramento sta iniziando a prendere il sopravvento. Dopo aver trascorso tanti mesi insieme nella casa, è difficile ritornare alla vita quotidiana. E la reazione che ha avuto la venezuelana nelle ultime ore è andata in questa direzione, infatti ha spiegato le ragioni del suo malessere.

Ma al GF Vip 7 non c’è stato solo il momento di tristezza di Oriana Marzoli, infatti dall’esterno del programma c’è stata una critica nei riguardi della produzione. Edoardo Tavassi è stato escluso dalla foto dei finalisti e la mamma Emanuela Fuin ha preso di mira gli autori, facendo intendere che l’abbiano fatto di proposito. Altri invece hanno puntato l’attenzione verso il comportamento troppo buonista degli autori, che avrebbero invece dovuto procedere con la squalifica del vippone, stando a coloro che lo hanno contestato.

Leggi anche: “Guarda, non ci credo”. GF Vip 7, Oriana e Giaele in doccia e in quel momento ‘appare lui’





GF Vip 7, Oriana Marzoli triste: cosa è successo

Lo sconforto al GF Vip 7 ha travolto Oriana Marzoli da un momento all’altro. Mentre era ormai cominciata l’ultima giornata all’interno del reality show, prima della finalissima del 3 aprile, lei ha avuto un umore sotto i tacchi e subito si è scoperto il motivo. Le sue parole sono state le seguenti: “Basta, togliete questa canzone che è per mettersi a piangere“. Quindi, non ha apprezzato per niente la scelta della regia di far ascoltare un brano musicale che le ha provocato uno stato d’animo non eccezionale.

Oriana stava ascoltando la canzone Una vita da mediano del cantante Ligabue, quando è stata pervasa dalla tristezza. Il fatto che si stia avvicinando la parola fine di questa trasmissione, dopo tanti mesi rinchiusi con gli altri concorrenti, non le sta provocando una sensazione piacevole. Non sappiamo se ora gli autori interverranno scegliendo brani più allegri o se invece la richiesta dell’influencer resterà inascoltata. Lei, ricordiamo, è una delle favorite al successo insieme a Tavassi e Nikita.

Sul profilo ufficiale di Oriana è stata anche pubblicata una lettera di ringraziamenti da parte dello staff: “Un lavoro incredibilmente bello, come non evidenziare l’organizzazione e il lavoro di squadra nelle votazioni. Oriana e il suo staff di supporto non possono che ringraziarvi. Siete i migliori e i veri vincitori”.