GF Vip 7, da Oriana Marzoli duro attacco a Daniele Dal Moro: la resa dei conti tra i due è sempre più vicina. Nelle ore scorse Daniele era sembrato ad un passo dall’addio: a raccontare tutto era stato il sito Biccy.it che riportava le parole di Attilio Romita: “Oggi lui ha dormito molto e poi è andato in confessionale. Lui ce l’ha con loro, con quelli del GF. Ce l’ha per quel tweet. Stamani sono andato a letto a dormire alle 6 e mezzo dopo averci parlato ore. Poi mi ha risposto ‘è tutta la vita che sono solo, se non mi vorrà nessuno amen, non mi spaventa’”.



“Lui aveva bisogno di una persona per sfogarsi, perché stava tanto frastornato. Io gli ho detto che deve assecondare la voglia di conoscere te. Lui mi diceva ‘io non riesco a cancellare lo storico’. E così gli ho spiegato che tu sei una persona e non un giocattolo. Non può fare questo stop and go. Alternando momenti di dolcezza a momenti di esclusione”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli contro Daniele: “Mi tratta come un zero”



“Oltre a fare un danno a te si rende ridicolo io. Gli ho detto tutto questo e poi sono andato a dormire. Anche perché cosa dovevo dirgli in più? Oggi però l’ho visto proprio giù e vi ho spiegato quello che penso”. Poi l’allarme era rientrato: diversamente da quello che sembra essere accaduto con Oriana Marzoli. La modella venezuelana è stufa dei sui comportamenti.



Parlando con Giaele e Milena la concorrente ha spiegato di ritenere che il coinquilino abbia un carattere troppo complicato, Oriana ha preso una decisione: “Lui non mi può trattare così. Io non mi merito questo atteggiamento”. Poi ha tagliato corto: “Mi sento che valgo zero per lui”. Parole che hanno raccolto il sostegno dei vipponi presenti. La reazione del pubblico non si è fatta attendere, la maggior parte resta schierata con lei.



Ma c’è chi la attacca: “Ma questa urla sempre speriamo che esca almeno guarderemo gli ultimi mesi del GF più tranquillo così lei fuori potrà bere quanto vuole senza rubarlo ( se era Antonella a rubarlo succedeva il finimondo) invece i suoi compagni dicono non abbiamo voglia di litigare per il vino”.