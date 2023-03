GF Vip 7, Oriana Marzoli crolla nella notte. La puntata di ieri ha lasciato pesanti strascichi e molte critiche legate all’arrivo in finale di Nikita Pelizon che solo due vipponi hanno salutato con favore. Un gesto che ha fatto indignare molti in rete e scatenato commenti al vetriolo contro gli spartani: “Onestamente, questi ragazzi sono molto cattivi, non si sono nemmeno congratulati con lei perché vogliono solo essere quelli che vincono che tipo di essere umano sono”, scrive un’utente.



“A parte il non essere d’accordo con certe cose che accadono lì, devi avere un po’ di empatia e rispetto per gli altri Inoltre, con tutto il cuore, vorrei che Nikita vincesse dopo tutto il bullismo, tutto il danno che le è stato fatto è l’unica cosa che merita di essere la vincitrice, sono felice per lei”. Prima c’era stata la confessione fiume di Antonella Fiordelisi.

GF Vip 7, Oriana Marzoli crolla dopo l’eliminazione di Luca Onestini



Tornata in studio aveva confessato un rapporto logoro con i genitori per colpa della famosa lettera inviata a Pier Silvio Berlusconi. “Chiedo scusa, non c’entro niente io. Non sono mai stata bullizzata, il bullismo è altro. Sono stata male perché mi mancava Edoardo e la mia famiglia non l’ha capito. Ho preso le distanze dalla mia famiglia. Spero di chiarire al più presto con mia madre, l’ha fatto per il mio bene”.



Antonella Fiordelisi è stata poi al centro dell’attenzione e contestata da Orietta Berti che l’ha accusata per le parole in diretta dette a Micol Incorvaia. Diretta chiusa la quale Oriana Marzoli non ha retto all’emozione ed è crollata davanti agli altri concorrenti del GF Vip 7. Nel dettaglio la modella venezuelana si è detta sconvolta dall’eliminazione di Luca Onestini. Ha confessato a Giaele De Donà in camera da letto. “Io me la sto vivendo malissimo, come se fossi nei suoi panni. Io dall’inizio ho legato con lui e sono andata sempre d’accordissimo. Mi ha fatto stare bene quando stavo male. Luca è una persona energetica”.

Parole alle quali Giaele ha replicato aggiungendo il suo personale dispiacare. “Adesso con la mente lucida cerchiamo di razionalizzare questa cosa. Fra una settimana in studio lo vediamo”, ha detto Giaele provando a tirare su di morale la compagna d’avventura. “Sì ma una settimana qui sembra una vita”, ha prontamente replicato Marzoli. Insomma, l’eliminazione di Luca Onestini al GF Vip 7 ha davvero lasciato il segno in Oriana Marzoli.