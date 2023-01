Al GF Vip 7 è tempo di confessioni per Oriana Marzoli, che ha voluto finalmente rivelare chi sia il concorrente a cui è interessata maggiormente. Ormai erano in due ad aver messo in difficoltà l’influencer originaria del Venezuela, ma nelle scorse ore ha deciso di raggiungere il vippone in questione e ha confidato il suo sentimento. Peccato però che le cose non siano proprio andate come sperava, dato che ha ricevuto una risposta tutt’altro che soddisfacente. E il pubblico ci è rimasto davvero malissimo.

Ma non solo i telespettatori del GF Vip 7, anche la stessa Oriana Marzoli non potrà certamente fare i salti di gioia dopo quelle frasi del compagno di avventura. Su Twitter alcuni utenti hanno voluto dare dei consigli alla gieffina, la quale dovrebbe ormai prendere consapevolezza di ciò che sta succedendo intorno a lei e agire di conseguenza. Questo le permetterebbe di assorbire meglio un colpo, che in caso contrario sarebbe difficilissimo da assorbire. Ma iniziamo ad entrare nei dettagli e vediamo cosa è accaduto.

GF Vip 7, Oriana Marzoli confessa interesse per un vippone

Il colpo di scena al GF Vip 7 è però servito: Oriana Marzoli si è fatta avanti e con coraggio ha rivelato al coinquilino di avere un interesse nei suoi confronti, che potrebbe andare oltre la semplice amicizia. Lui ha risposto in maniera fredda e la concorrente ha provato a spiegare i suoi dubbi iniziali: “Inizialmente mi interessavano entrambi, mi sono resa conto dopo che non era così e alla fine mi piaceva davvero solo uno. Con il tempo ho capito che non mi piaceva davvero l’altro”, ha aggiunto Oriana.

Oriana ha concluso, come sottolineato dal sito Biccy, dicendo: “Una mia amica mi ha detto che dovevo smetterla di sedermi sul divano perché non è comodo, nel momento in cui hai davanti un divano più comodo e una persona. Allora lì ho capito e mi sono resa conto di tutto”. La Marzoli ha deciso di dichiararsi a Luca Onestini e di rinunciare a Daniele Dal Moro, ma l’ex di Soleil Sorge ha subito tagliato corto: “Adesso non voglio dirti robe che non andrebbero bene per te. Posso o no? Le idee le ho chiare”.

Aprirà gli occhi Oriana dopo questa scusa usata da Onestini ? Penso di sì, non è stupida #gfvip #orianamarzoli — Danib (@Danib55271087) January 6, 2023

Quindi, Onestini ha aggiunto: “Voglio aspettare, non le sai ma le saprai. Penso che ti piaceva uno e poi adesso un altro”. Luca ha quasi rifiutato Oriana Marzoli, sebbene non le abbia sbattuto in faccia la porta. Ma lui non sembra ancora fidarsi del tutto della ragazza, a causa della sua precedente vicinanza a Daniele.