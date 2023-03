Giovedì 16 marzo andrà in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è alle ultime battute. Il 3 aprile è prevista la serata finale del reality che quest’anno ha sollevato non poche polemiche a causa del comportamento di alcuni concorrenti del GF Vip 7.

Concluso il GF Vip 7, sarà la volta di altro appuntamento storico di Mediaset, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, anche quest’anno capitanata da Ilary Blasi e con opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. La scorsa settimana Andrea Maestrelli ha perso il televoto ma è potuto rientrare grazie al biglietto di ritorno trovato all’interno del bussolotto.

Leggi anche: “Sì, hanno confermato”. Alfonso Signorini, notizia top sul GF Vip. È successo dopo la diretta





GF Vip 7, Oriana e Micol eludono i microfoni: chiesti provvedimenti

In queste ore è montata la polemica su due concorrenti. Stiamo parlando della prima finalista di questa edizione del GF Vip 7: Oriana Marzoli. E di Micol Incorvaia, sorella dell’ex vippona Clizia e fidanzata di Edoardo Tavassi, anche lui concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. Le due sono finite al centro della bufera a causa del loro comportamento.

Secondo il pubblico a casa Micol Incorvaia e Oriana Marzoli dovrebbero ricevere una severa punizione a causa del comportamento tenuto nella casa del GF Vip 7 in queste ore. Come ormai tutti sanno, una decina di giorni fa Pier Silvio Berlusconi è intervenuto personalmente per bloccare la replica della puntata del reality e cancellarla dalle piattaforme streaming. L’ad di Mediaset ha imposto nuove regole ed è anche a causa di questo motivo che Edoardo Donnamaria è stato squalificato.

Non c'è la squalifica per questo? Oriana, Micol e Giaele parlano senza microfoni nell'armadio di Micol #gfvip — maryclare (@MuciMarilena) March 14, 2023

Il pubblico del GF Vip 7 chiede la squalifica Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Il motivo è presto detto, le due concorrenti del reality show hanno eluso i microfoni nascondendosi in un armadio a muro. Il discorso della modella veneziuelana e della sorella di Clizia non si è sentito e per questo motivo molti utenti hanno chiesto l’intervento delle due concorrenti.