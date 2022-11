Al GF Vip 7 un nuovo concorrente avrebbe rinunciato alla partecipazione. Non è ancora arrivato il comunicato ufficiale da parte della produzione del reality di Canale 5, ma il sito Blasting News ha riferito di indiscrezioni molto insistenti e attendibili. Un vero e proprio colpo di scena, visto che il vip in questione stava già rispettando la quarantena per poter poi varcare la porta rossa. Ma all’improvviso ha assunto una decisione clamorosa, che ha lasciato tutti a bocca aperta. E ora il pubblico vuole sapere tutti i dettagli.

Dunque, al GF Vip 7 questo nuovo concorrente non sarà più presente. Nei giorni scorsi era uscita fuori la news, riguardante l’ormai imminente ingresso di 6 gieffini. Tutti potrebbero entrare già nella puntata in diretta di giovedì 3 novembre, anche se resta in piedi l’ipotesi che possano prendere parte alla trasmissione anche a partire da lunedì 7 novembre. Ma questo dietrofront inaspettato ha veramente sconvolto i telespettatori. E sicuramente colui che ha dato forfait rientra nei nomi che erano già circolati nei giorni scorsi.

GF Vip 7, nuovo concorrente rinuncia: “Ha interrotto quarantena”

La notte scorsa il GF Vip 7 è stato colpito da questa notizia improvvisa sul nuovo concorrente, che non proseguirà la sua quarantena propedeutica all’ingresso nel programma Mediaset. Secondo le ultime anticipazioni di Blasting News, nell’appuntamento del 3 novembre potrebbero entrare 5 vipponi, anche se non è da escludere che possano essere divisi in due parti gli accessi nella Casa. Dunque, 3 entrerebbero nelle prossime ore mentre gli altri dovrebbero attendere la prossima puntata per essere presentati ufficialmente.

Resta però il mistero intorno ai motivi di questa rinuncia improvvisa. All’ultimo momento ha deciso di cambiare idea e di non partecipare al GF Vip 7. Non è stata rivelata la sua identità, ma sarà sicuramente uno di questi: Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Luciano Punzo, Oriana Marzoli e Sarah Altobello. Ma Amedeo Venza ha dato per certa la presenza della sorella di Clizia Incorvaia: “Fonti vicinissime a Micol fanno sapere che entrerà con l’obiettivo di riprendersi Edoardo Donnamaria e intende riuscirci a tutti i costi”.

Intanto, al GF Vip 7 la modella e influencer Giaele De Donà stava dormendo quando la vestaglia si è aperta un po’ troppo e lei è rimasta a seno nudo. Stessa sorte è toccata a Patrizia Rossetti durante il gioco di obbligo o verità. “Devo scambiarmi i vestiti con il ragazzo che ho alla mia destra. Quindi devo dare i miei vestiti ad Alberto e lui mi deve dare i suoi. Vabbè dai si può fare andiamo di là a cambiarci”.