Al GF Vip 7 brutto gesto di Daniele Dal Moro segnalato dal pubblico nei confronti di Oriana Marzoli. Nessuno pensava che potesse arrivare a questo, invece si è materializzato qualcosa che ha fatto indispettire i fan della venezuelana. E nell’argomento in questione è stata tirata in ballo un’altra vippona, vicina all’ex Uomini e Donne. Il video incriminato è stato caricato immediatamente sul web e in particolare su Twitter e ci sono stati diversi commenti contro il concorrente, reo di essersi comportato male.

Già si era parlato nella casa del GF Vip 7 di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, dopo lo sfogo di quest’ultima. Lei ha preso una decisione: “Lui non mi può trattare così. Io non mi merito questo atteggiamento”. Poi ha tagliato corto: “Mi sento che valgo zero per lui”. Parole che hanno raccolto il sostegno dei vipponi presenti. La reazione del pubblico non si è fatta attendere, la maggior parte resta schierata con lei. E ora si è aggiunto questo ulteriore dettaglio, che comprometterebbe del tutto il loro rapporto.

GF Vip 7, brutto gesto di Daniele Dal Moro ad Oriana Marzoli

Come si è potuto osservare in un filmato postato dagli utenti, al GF Vip 7 Daniele Dal Moro ha avuto un atteggiamento poco piacevole nei confronti di Oriana Marzoli. Mentre i vipponi erano in giardino, è arrivato un aereo con un messaggio dedicato a lui e a Nikita Pelizon e lui è esploso di gioia. Ha chiamato a gran voce la triestina e insieme hanno potuto leggere: “Vicini non vi spegne nessuno”. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, ma Daniele ha avuto invece un comportamento totalmente opposto con Oriana.

Nel momento in cui è giunto un velivolo con un messaggio invece per Daniele e Oriana, lui ha preferito rimanere in casa e non leggerlo nemmeno. A testimonianza della rottura dei loro legami. Ed è arrivata la pesante stoccata di un’utente: “Daniele che non esce nemmeno a ringraziare per l’aereo con Oriana, ma chiama subito Nikita dicendo: ‘Corri, vieni’, appena ne arriva uno per loro. Codardo, imbarazzante e pagliaccio”. Ma non è l’unico giudizio apparso su Twitter in queste ultime ore.

Daniele che non esce nemmeno a ringraziare per l'aereo con Oriana, ma chiama subito Nikita dicendo “corri, vieni” appena ne arriva uno per loro.



Codardo, imbarazzante e pagliaccio.#oriele pic.twitter.com/lxrG5ENYHW — sisonokevin (@_soleilandia_) January 26, 2023

Altri internauti hanno aggiunto: “Spero che il Grande Fratello faccia vedere questo ragazzo imbarazzante”, “Ma si vede proprio che lui finge”, “Nikita è falsa e Daniele senza pa***”, “Pagliaccio narcisista”, “Mamma mia che reazione finta”, “Vergognoso, chiamarlo burattino è anche poco”.