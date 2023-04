Il GF Vip 7 è andato in archivio, eppure l’attenzione mediatica sul programma di Alfonso Signorini resta altissima; stavolta le luci si accendono (e i commenti si scatenano) intorno alle parole di Nicole Murgia che ha tirato in ballo Oriana Marzoli. Il rapporto tra le due è sempre più volte traballante. Non è mistero infatti che la modella non abbiamo gradito certe attenzioni che la Murgia ha riservato a Daniele Dal Moro durante il lunghissimo percorso nella Casa costellato, tra l’altro, di molti alti e bassi.



A proposito di Daniele, sembra convinto finalmente della storia con Oriana. Dopo averla attesa fuori dal bunker nella giornata di lunedì la coppia, che in altro modo non può essere definita, aveva passato la notte insieme. A raccontare tutto era stata proprio la 31enne ieri mattina. Sul suo account Instagram aveva pubblicato alcune story in cui è a letto con Daniele e ringraziava tutti per il sostegno ricevuto.

GF Vip 7, Nicole Murgia rivela: con Oriana Marzoli siamo amiche



Raccontava Oriana: “Sono le 9.15 di mattina e ancora non siamo andati a dormire perché stiamo parlando, ci stiamo abbracciando, ci baciamo. Daniele è tenero. Non vuole andare a dormire perché mi vuole abbracciare”. La storia è stata la sponda per pizzicare Nicole Murgia, qualche fan del GF Vip 7 ha infatti spiegato come Oriana Marzoli non avesse gradito l’ultima clip mandata in onda da Signorini.



“Nicole, ieri Oriana ha visto i tuoi abbracci con Daniele. Non è stata molto contenta”, ha scritto una fan. Secca la risposta di Nicole Murgia che, rispondendo a valanga, ha spento qualsiasi fiamma di polemica non risparmiando critiche a nessuno dei provocatori che hanno sollevato il caso. “A Oriana Marzoli non voglio bene, di più – ha attaccato -. Il mio rapporto con lei lo difenderò sempre, fino alla morte. Quindi smettetela”. Insomma nessun attrito né fuori né dentro la casa.



Intanto Nicole Murgia aveva annunciato che presto tornerà su una questione molto particolare: “Come potete vedere non sono in studio – aveva spiegato durante la dirette della finale -. Il perché ve lo spiegherò. Ovviamente avrei voluto chiudere questo viaggio lì, insieme anche a tutti voi, ma va bene. Ora faccio il tifo per le mie persone, incrociamo le dita. Per il resto il vostro affetto è la mia vittoria”.